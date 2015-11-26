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Delain

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15 фев 2021 : 		 DELAIN прекращают существование. Ну почти

28 май 2020 : 		 Клавишник DELAIN: «Мы больше не будем частить»

25 май 2020 : 		 Вокалистка DELAIN: «Хотела бы, чтобы больше обращали внимание не на мой пол, а на то, какой я музыкант»

17 фев 2020 : 		 Видео с выступления DELAIN

26 янв 2020 : 		 Новое видео DELAIN

2 дек 2019 : 		 Новый альбом DELAIN выйдет зимой

16 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от DELAIN

28 сен 2019 : 		 Новое видео DELAIN

23 сен 2019 : 		 DELAIN исполнили новую песню

1 июл 2019 : 		 Новый альбом DELAIN будет «масштабным и бомбическим»

25 июн 2019 : 		 Новый альбом DELAIN готов на три четверти

15 мар 2019 : 		 Новое концертное видео DELAIN с вокалистом NIGHTWISH

12 янв 2019 : 		 Новое видео DELAIN

13 дек 2018 : 		 Новый релиз DELAIN выйдет зимой

27 июл 2018 : 		 Видео с выступления DELAIN

1 май 2018 : 		 Новый ЕР DELAIN выйдет осенью

24 апр 2018 : 		 DELAIN планируют выпустить новый альбом в 2019 году

14 дек 2017 : 		 Рассказ о туре DELAIN

31 окт 2017 : 		 DELAIN открыли тур с басистом NIGHTWISH

30 окт 2017 : 		 DELAIN посвятят 2018 сочинению

28 сен 2017 : 		 Видео с выступления DELAIN

20 сен 2017 : 		 Трейлер концертного релиза DELAIN

3 сен 2017 : 		 Концертный релиз DELAIN выйдет осенью

12 май 2017 : 		 BURTON C. BELL присоединился к DELAIN

2 мар 2017 : 		 DELAIN организуют совместный тур с басистом NIGHTWISH

28 ноя 2016 : 		 Вокалистка DELAIN: «"Moonbathers" — наш самый разноплановый альбом»
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|||| 15 фев 2021

DELAIN прекращают существование. Ну почти



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Клавишник DELAIN Martijn Westerholt объявил о распаде текущего состава, но он хочет сохранить "DELAIN в будущем" и вернется к корням, когда музыка будет выпускаться с участием приглашенных звезд. Заявление Martijn'a и Charlotte доступно ниже.

DELAIN






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КомментарииСкрыть/показать 6 )

CosmicBear


15 фев 2021, 22:14		А между прочим гастроли группы без людей - инновационно

Jotun


15 фев 2021, 22:59		"Группа Delain ушла от клавишника"

LU777


15 фев 2021, 23:04		Это популярный бэнд?????????

GrimDeadReaper


15 фев 2021, 23:41		Жаль, приятный коллектив был.

Oloir


16 фев 2021, 00:16		Первый альбом был крутым, потом что-то безликое получалось. Так что ждем перезагрузки. И пусть снова Марко зовут, когда он от депрессии вылечится и снова поорать захочет.

Xander


16 фев 2021, 02:04		Правильнее будет наверное сказать «Delain становятся снова проектом»


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