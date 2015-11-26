15 фев 2021



DELAIN прекращают существование. Ну почти



Клавишник DELAIN Martijn Westerholt объявил о распаде текущего состава, но он хочет сохранить "DELAIN в будущем" и вернется к корням, когда музыка будет выпускаться с участием приглашенных звезд. Заявление Martijn'a и Charlotte доступно ниже.















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