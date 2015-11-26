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Delain
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http://www.delain.nl
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Facebook:
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15 фев 2021
:
DELAIN прекращают существование. Ну почти
28 май 2020
:
Клавишник DELAIN: «Мы больше не будем частить»
25 май 2020
:
Вокалистка DELAIN: «Хотела бы, чтобы больше обращали внимание не на мой пол, а на то, какой я музыкант»
17 фев 2020
:
Видео с выступления DELAIN
26 янв 2020
:
Новое видео DELAIN
2 дек 2019
:
Новый альбом DELAIN выйдет зимой
16 ноя 2019
:
Видео с текстом от DELAIN
28 сен 2019
:
Новое видео DELAIN
23 сен 2019
:
DELAIN исполнили новую песню
1 июл 2019
:
Новый альбом DELAIN будет «масштабным и бомбическим»
25 июн 2019
:
Новый альбом DELAIN готов на три четверти
15 мар 2019
:
Новое концертное видео DELAIN с вокалистом NIGHTWISH
12 янв 2019
:
Новое видео DELAIN
13 дек 2018
:
Новый релиз DELAIN выйдет зимой
27 июл 2018
:
Видео с выступления DELAIN
1 май 2018
:
Новый ЕР DELAIN выйдет осенью
24 апр 2018
:
DELAIN планируют выпустить новый альбом в 2019 году
14 дек 2017
:
Рассказ о туре DELAIN
31 окт 2017
:
DELAIN открыли тур с басистом NIGHTWISH
30 окт 2017
:
DELAIN посвятят 2018 сочинению
28 сен 2017
:
Видео с выступления DELAIN
20 сен 2017
:
Трейлер концертного релиза DELAIN
3 сен 2017
:
Концертный релиз DELAIN выйдет осенью
12 май 2017
:
BURTON C. BELL присоединился к DELAIN
2 мар 2017
:
DELAIN организуют совместный тур с басистом NIGHTWISH
28 ноя 2016
:
Вокалистка DELAIN: «"Moonbathers" — наш самый разноплановый альбом»
5 ноя 2016
:
Видео с выступления DELAIN
17 окт 2016
:
Видео полного выступления DELAIN
30 авг 2016
:
DELAIN в акустике
20 авг 2016
:
Семплы новых песен DELAIN
13 авг 2016
:
Новая песня DELAIN
10 авг 2016
:
Вокалистка DELAIN о вдохновении
4 авг 2016
:
Видео с текстом от DELAIN
22 июн 2016
:
Новый альбом DELAIN выйдет в августе
21 июн 2016
:
Вокалистка DELAIN пообещала "более разнообразный" новый альбом
15 июн 2016
:
DELAIN завершили работу над альбомом
27 апр 2016
:
DELAIN отметят десятилетие в декабре
13 фев 2016
:
Семплы новых песен DELAIN
12 фев 2016
:
DELAIN исполнили новый трек
8 фев 2016
:
Видео с выступления DELAIN
6 фев 2016
:
Новое видео DELAIN
21 янв 2016
:
Новая песня DELAIN
10 дек 2015
:
Новый ЕР DELAIN выйдет в феврале
27 окт 2015
:
Пополнение в составе DELAIN
7 май 2015
:
Видео с текстом от DELAIN
7 июн 2014
:
DELAIN сменили ударника
1 апр 2014
:
Новое видео DELAIN
25 мар 2014
:
DELAIN открыли европейский тур
11 мар 2014
:
Семплы новых песен DELAIN
6 мар 2014
:
Видео с текстом от DELAIN
19 фев 2014
:
Бывший вокалист ORPHANAGE на новом альбоме DELAIN
12 фев 2014
:
Фрагмент новой песни DELAIN с участием басиста NIGHTWISH
5 фев 2014
:
Вокалистка THE AGONIST на новом альбоме DELAIN
1 фев 2014
:
Басист NIGHTWISH's MARCO HIETALA на новом альбоме DELAIN
23 янв 2014
:
Новый альбом DELAIN выйдет в апреле
10 ноя 2013
:
DELAIN исполнили новую песню
25 окт 2013
:
Видео полного концерта DELAIN
20 окт 2013
:
Вокалистка WITHIN TEMPTATION присоединилась на сцене к DELAIN
3 авг 2013
:
DELAIN в круизе 70000 TONS OF METAL
21 июн 2013
:
Новое видео DELAIN
6 апр 2013
:
Семплы новых песен DELAIN
26 фев 2013
:
Новый релиз DELAIN выйдет в мае
21 фев 2013
:
Вокалистка DELAIN сломала руку после подписания контракта
17 сен 2012
:
Новое видео DELAIN
9 июл 2012
:
Видео из тура DELAIN
22 май 2012
:
Семплы нового альбома DELAIN
15 май 2012
:
Видео с выступления DELAIN
21 апр 2012
:
Новое видео DELAIN
8 апр 2012
:
Вокалистка DELAIN в проекте 'Queer Amsterdam'
4 апр 2012
:
Новая песня DELAIN
27 мар 2012
:
Дата выхода нового альбома DELAIN
15 фев 2012
:
Бывший гитарист AFTER FOREVER в DELAIN
10 фев 2012
:
Семплы двух новых песен DELAIN
20 янв 2012
:
Фронтмен FEAR FACTORY в качестве гостя на новом альбоме DELAIN
6 дек 2011
:
Название нового альбома DELAIN
6 сен 2011
:
DELAIN начали запись альбома
12 май 2011
:
DELAIN исполнили два новых трека
18 апр 2011
:
Новый гитарист DELAIN
5 окт 2010
:
Видео с выступления DELAIN
12 сен 2010
:
DELAIN работают над новым альбомом
15 мар 2010
:
DELAIN объявили имя нового басиста
15 фев 2010
:
DELAIN продлили контракт с Roadrunner
3 ноя 2009
:
DELAIN сняли концерт
30 окт 2009
:
DELAIN покинул гитарист
20 окт 2009
:
Новое видео DELAIN
23 мар 2009
:
Новый альбом DELAIN online!
17 мар 2009
:
DELAIN: видео на песню "April Rain" в сети
13 мар 2009
:
DELAIN: концертное видео новой песни в сети
20 фев 2009
:
Новая песня DELAIN
23 янв 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома DELAIN
9 янв 2009
:
Выход нового альбома DELAIN отложен
22 дек 2008
:
Концертное видео новой песни от DELAIN
26 ноя 2008
:
Новый альбом DELAIN выйдет в феврале
17 сен 2008
:
DELAIN в сентябре запишут альбом
18 дек 2007
:
DELAIN: видео "The Gathering" в сети
12 июл 2007
:
DELAIN: новый сингл в июле
2 июл 2007
:
DELAIN: новый клип в сети
13 май 2007
:
DELAIN сняли видео на песню 'See Me In Shadow'
18 сен 2006
:
Дебютный альбом DELAIN
15 фев 2021
DELAIN
прекращают существование. Ну почти
Клавишник DELAIN Martijn Westerholt объявил о распаде текущего состава, но он хочет сохранить "DELAIN в будущем" и вернется к корням, когда музыка будет выпускаться с участием приглашенных звезд. Заявление Martijn'a и Charlotte доступно ниже.
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6
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CosmicBear
15 фев 2021, 22:14
А между прочим гастроли группы без людей - инновационно
Jotun
15 фев 2021, 22:59
"Группа Delain ушла от клавишника"
LU777
15 фев 2021, 23:04
Это популярный бэнд?????????
GrimDeadReaper
15 фев 2021, 23:41
Жаль, приятный коллектив был.
Oloir
16 фев 2021, 00:16
Первый альбом был крутым, потом что-то безликое получалось. Так что ждем перезагрузки. И пусть снова Марко зовут, когда он от депрессии вылечится и снова поорать захочет.
Xander
16 фев 2021, 02:04
Правильнее будет наверное сказать «Delain становятся снова проектом»
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).