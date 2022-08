сегодня



Новое видео DELAIN



"The Quest And The Curse", новое видео группы DELAIN, доступно для просмотра ниже.



Текущий состав:



Martijn Westerholt - keyboards

Diana Leah - vocals

Ronald Landa - guitars and backing vocals

Ludovico Cioffi – bass and backing vocals

Sander Zoer - drums







