Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 64
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
*Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм» 12
*Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать 11
*MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!» 11
*Новое видео AMON AMARTH 10
*DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLA... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 64
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
[= ||| все новости группы



*

Delain

*



9 авг 2022 : 		 Новое видео DELAIN

22 июн 2022 : 		 DELAIN представят вокалистку летом

24 мар 2022 : 		 DELAIN завершают работу над альбомом

14 май 2021 : 		 Бывшая вокалистка DELAIN исполняет "Cry Little Sister"

15 фев 2021 : 		 DELAIN прекращают существование. Ну почти

28 май 2020 : 		 Клавишник DELAIN: «Мы больше не будем частить»

25 май 2020 : 		 Вокалистка DELAIN: «Хотела бы, чтобы больше обращали внимание не на мой пол, а на то, какой я музыкант»

17 фев 2020 : 		 Видео с выступления DELAIN

26 янв 2020 : 		 Новое видео DELAIN

2 дек 2019 : 		 Новый альбом DELAIN выйдет зимой

16 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от DELAIN

28 сен 2019 : 		 Новое видео DELAIN

23 сен 2019 : 		 DELAIN исполнили новую песню

1 июл 2019 : 		 Новый альбом DELAIN будет «масштабным и бомбическим»

25 июн 2019 : 		 Новый альбом DELAIN готов на три четверти

15 мар 2019 : 		 Новое концертное видео DELAIN с вокалистом NIGHTWISH

12 янв 2019 : 		 Новое видео DELAIN

13 дек 2018 : 		 Новый релиз DELAIN выйдет зимой

27 июл 2018 : 		 Видео с выступления DELAIN

1 май 2018 : 		 Новый ЕР DELAIN выйдет осенью

24 апр 2018 : 		 DELAIN планируют выпустить новый альбом в 2019 году

14 дек 2017 : 		 Рассказ о туре DELAIN

31 окт 2017 : 		 DELAIN открыли тур с басистом NIGHTWISH

30 окт 2017 : 		 DELAIN посвятят 2018 сочинению

28 сен 2017 : 		 Видео с выступления DELAIN

20 сен 2017 : 		 Трейлер концертного релиза DELAIN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео DELAIN



zoom
"The Quest And The Curse", новое видео группы DELAIN, доступно для просмотра ниже.

Текущий состав:

Martijn Westerholt - keyboards
Diana Leah - vocals
Ronald Landa - guitars and backing vocals
Ludovico Cioffi – bass and backing vocals
Sander Zoer - drums

DELAIN Reveal New Band Lineup; вЂњThe Quest And The CurseвЂќ Single And Music Video Released




Like!+4Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 авг 2022
O
Old Nothing
Чика впоряде.

просмотров: 532

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом