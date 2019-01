сегодня



Новое видео DELAIN



Нидерландская группа DELAIN выпустит новую работу, получившую название "Hunter's Moon", 22 февраля на Napalm Records. В качестве бонуса в издание будет включен концертный Blu-ray, записанный в ходе аншлагового тура "Danse Macabre" 2017 года. Это последняя часть трилогии, которая была начата на на ЕР "Lunar Prelude" и продолжена альбомом "Moonbathers".



"Hunter's Moon" будет содержать четыре новые песни и десять концертных номеров, а также Blu-ray, снятый на выступлении в Utrecht Tivoli, где присутствовало множество гостей, включая басиста NIGHTWISH Marco Hietala.



Трек-лист:



01. Masters Of Destiny



02. Hunter's Moon



03. This Silence Is Mine



04. Art Kills



Live from Utrecht



05. Hands Of Gold - Live (feat. George Oosthoek)



06. Danse Macabre - Live



07. Scarlet - Live



08. Your Body Is A Battleground - Live (feat. Marco Hietala)



09. Nothing Left - Live (feat. Marco Hietala)



10. Control The Storm - Live (feat. Marco Hietala)



11. Sing To Me - Live (feat. Marco Hietala)



12. Not Enough - Live



13. Scandal - Live (feat. Marco Hietala)



14. The Gathering - Live (feat. Marco Hietala)



«Наряду с концертным Blu-ray есть еще четыре новых студийных трека. Два из них будут предварительным взглядом на то, над чем мы работаем для нашего нового полноформатного студийного альбома, который мы планируем выпустить в 2019 году. 'Masters of Destiny' — это драматический, кинематографический трек и мы с нетерпением ждем, когда снимем на него соответствующее видео. Заглавный трек 'Hunter's Moon' чуть более цепляющий и, надеемся, зацепит поклонников тяжелыми риффами, аранжировками, большим хором и криками Timo. Наши гитаристы не остались в тени, и создали 'This Silence Is Mine' (Timo Somers) и 'Art Kills' (Merel Bechtold). Так что мы очень рады представить' Hunter's Moon ' всему миру этой зимой!"



Видео на "Masters Of Destiny" доступно ниже.



















