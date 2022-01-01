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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
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Delain

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24 мар 2022 : 		 DELAIN завершают работу над альбомом

14 май 2021 : 		 Бывшая вокалистка DELAIN исполняет "Cry Little Sister"

15 фев 2021 : 		 DELAIN прекращают существование. Ну почти

28 май 2020 : 		 Клавишник DELAIN: «Мы больше не будем частить»

25 май 2020 : 		 Вокалистка DELAIN: «Хотела бы, чтобы больше обращали внимание не на мой пол, а на то, какой я музыкант»

17 фев 2020 : 		 Видео с выступления DELAIN

26 янв 2020 : 		 Новое видео DELAIN

2 дек 2019 : 		 Новый альбом DELAIN выйдет зимой

16 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от DELAIN

28 сен 2019 : 		 Новое видео DELAIN

23 сен 2019 : 		 DELAIN исполнили новую песню

1 июл 2019 : 		 Новый альбом DELAIN будет «масштабным и бомбическим»

25 июн 2019 : 		 Новый альбом DELAIN готов на три четверти

15 мар 2019 : 		 Новое концертное видео DELAIN с вокалистом NIGHTWISH

12 янв 2019 : 		 Новое видео DELAIN

13 дек 2018 : 		 Новый релиз DELAIN выйдет зимой

27 июл 2018 : 		 Видео с выступления DELAIN

1 май 2018 : 		 Новый ЕР DELAIN выйдет осенью

24 апр 2018 : 		 DELAIN планируют выпустить новый альбом в 2019 году

14 дек 2017 : 		 Рассказ о туре DELAIN

31 окт 2017 : 		 DELAIN открыли тур с басистом NIGHTWISH

30 окт 2017 : 		 DELAIN посвятят 2018 сочинению

28 сен 2017 : 		 Видео с выступления DELAIN

20 сен 2017 : 		 Трейлер концертного релиза DELAIN

3 сен 2017 : 		 Концертный релиз DELAIN выйдет осенью

12 май 2017 : 		 BURTON C. BELL присоединился к DELAIN
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|||| сегодня

DELAIN завершают работу над альбомом



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По сообщению клавишника Martijn'a Westerholt'a, DELAIN не просто продолжает существовать как группа, но и завершили запись нового материала.




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