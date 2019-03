сегодня



Новое концертное видео DELAIN с вокалистом NIGHTWISH



Композиция “Nothing Left”, вошедшая в альбом DELAIN "April Rain", уже стала классикой группы. Во время тура Danse Macabre в 2017 году эта песня была исполнена совместно с Marco Hietala из NIGHTWISH на концерте в Utrecht Tivoli.



Выступление на этом концерте было снято для дальнейшего выпуска концертного альбома + BluRay "Hunter’s Moon", который увидел свет 22 февраля на Napalm Records.



Комментарии Marco Hietala:



«Мне было очень приятно стать участником тура, потому что это дало мне возможность испытать себя в другом окружении и с другой динамикой группы. В конце концов всё сводится к старым добрым вещам. Я люблю устраивать хорошие шоу с хорошими людьми для хорошей аудитории. Один за всех и все за одного!»



Трек-лист альбома:



01. Masters Of Destiny

02. Hunter's Moon

03. This Silence Is Mine

04. Art Kills



Live from Utrecht



05. Hands Of Gold - Live (feat. George Oosthoek)

06. Danse Macabre - Live

07. Scarlet - Live

08. Your Body Is A Battleground - Live (feat. Marco Hietala)

09. Nothing Left - Live (feat. Marco Hietala)

10. Control The Storm - Live (feat. Marco Hietala)

11. Sing To Me - Live (feat. Marco Hietala)

12. Not Enough - Live

13. Scandal - Live (feat. Marco Hietala)

14. The Gathering - Live (feat. Marco Hietala)























