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Delain

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14 май 2021 : 		 Бывшая вокалистка DELAIN исполняет "Cry Little Sister"

15 фев 2021 : 		 DELAIN прекращают существование. Ну почти

28 май 2020 : 		 Клавишник DELAIN: «Мы больше не будем частить»

25 май 2020 : 		 Вокалистка DELAIN: «Хотела бы, чтобы больше обращали внимание не на мой пол, а на то, какой я музыкант»

17 фев 2020 : 		 Видео с выступления DELAIN

26 янв 2020 : 		 Новое видео DELAIN

2 дек 2019 : 		 Новый альбом DELAIN выйдет зимой

16 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от DELAIN

28 сен 2019 : 		 Новое видео DELAIN

23 сен 2019 : 		 DELAIN исполнили новую песню

1 июл 2019 : 		 Новый альбом DELAIN будет «масштабным и бомбическим»

25 июн 2019 : 		 Новый альбом DELAIN готов на три четверти

15 мар 2019 : 		 Новое концертное видео DELAIN с вокалистом NIGHTWISH

12 янв 2019 : 		 Новое видео DELAIN

13 дек 2018 : 		 Новый релиз DELAIN выйдет зимой

27 июл 2018 : 		 Видео с выступления DELAIN

1 май 2018 : 		 Новый ЕР DELAIN выйдет осенью

24 апр 2018 : 		 DELAIN планируют выпустить новый альбом в 2019 году

14 дек 2017 : 		 Рассказ о туре DELAIN

31 окт 2017 : 		 DELAIN открыли тур с басистом NIGHTWISH

30 окт 2017 : 		 DELAIN посвятят 2018 сочинению

28 сен 2017 : 		 Видео с выступления DELAIN

20 сен 2017 : 		 Трейлер концертного релиза DELAIN

3 сен 2017 : 		 Концертный релиз DELAIN выйдет осенью

12 май 2017 : 		 BURTON C. BELL присоединился к DELAIN

2 мар 2017 : 		 DELAIN организуют совместный тур с басистом NIGHTWISH
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Бывшая вокалистка DELAIN исполняет "Cry Little Sister"



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Бывшая вокалистка DELAIN Charlotte Wessels представила собственное прочтение композиции "Cry Little Sister", которое доступна по этому адресу.

Former DELAIN Vocalist CHARLOTTE WESSELS Releases Cover Of The Lost Boys Theme Song "Cry Little Sister" Via Patreon; Teaser Available



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