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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 30
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 23
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Delain

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24 мар 2022 : 		 DELAIN завершают работу над альбомом

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31 окт 2017 : 		 DELAIN открыли тур с басистом NIGHTWISH

30 окт 2017 : 		 DELAIN посвятят 2018 сочинению

28 сен 2017 : 		 Видео с выступления DELAIN
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Новая вокалиста DELAIN — о том, как она попала в команду



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Diana Leah в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, как она попала в DELAIN:

«На самом деле всё очень просто. Я знала, что они ищут вокалистку, поэтому просто оставила комментарий на их странице в соцсетях. Через пару дней я получила письмо от Martijn'a [Westerholt'a, клавишникa DELAIN, основателя и основного автора песен], мы немного поговорили о том, как я могу пройти прослушивание, и он прислал мне материал, на котором я бы могла спеть. А остальное уже история».

На вопрос, как она решила петь в металл-группе, 32-летняя Диана ответила:

«Я всегда хотела петь в металлической группе. Это было моим настоящим желанием. На самом деле я пела в нескольких рок-группах, но это была не совсем тяжёлая музыка, которую я любила в то время. Было очень трудно найти подходящих людей, с которыми можно было бы создать группу, а также ужиться вместе. Но я всегда хотела быть в металл-группе. Всегда».

Leah также немного рассказала о своём прошлом, сказав:

«Я родилась в Румынии, в городе под названием Альба Юлия. Он находится в центре Трансильвании. Потом я переехала в Италию, когда мне было 15 лет, и прожила в Италии, кажется, 10 лет или около того. Затем я переехала в Канаду, в Оттаву, и прожила там пять лет. После этого я вернулась в Италию. И сейчас я живу в Италии, недалеко от Турина, то есть на севере».




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