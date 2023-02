сегодня



Новое видео DELAIN



"Queen Of Shadow", новое видео группы DELAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Dark Waters", релиз которого намечен на десятое февраля на Napalm Records:



01. Hideaway Paradise

02. The Quest And The Curse

03. Beneath

04. Mirror Of Night

05. Tainted Hearts

06. The Cold

07. Moth To A Flame

08. Queen Of Shadow

09. Invictus

10. Underland http://www.delain.nl







