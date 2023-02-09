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Delain

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17 фев 2020 : 		 Видео с выступления DELAIN

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23 сен 2019 : 		 DELAIN исполнили новую песню

1 июл 2019 : 		 Новый альбом DELAIN будет «масштабным и бомбическим»

25 июн 2019 : 		 Новый альбом DELAIN готов на три четверти

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Новое видео DELAIN



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"Queen Of Shadow", новое видео группы DELAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Dark Waters", релиз которого намечен на десятое февраля на Napalm Records:

01. Hideaway Paradise
02. The Quest And The Curse
03. Beneath
04. Mirror Of Night
05. Tainted Hearts
06. The Cold
07. Moth To A Flame
08. Queen Of Shadow
09. Invictus
10. Underland




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9 фев 2023
x
xRReth
А хорошечно. Реально понравилось
9 фев 2023
o
olly71
и мордашка симпотная и голос есть и песня с мелодией но чего то не то . Ой как трудно быть второй в группе которую сделала известной твоя предшественница.
9 фев 2023
g
ggg666
Вокалистка хоть и страшная,но поёт лучше пред идущей.
9 фев 2023
N
Nhara
ggg666, ну да, носовой резонатор видел?..
9 фев 2023
S
SS-ULTRA
Хорошо!
Альбом обещает быть достойным!

просмотров: 654

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