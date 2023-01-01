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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 18
*Новая песня OVERKILL 17
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 15
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In This Moment

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31 янв 2023 : 		 IN THIS MOMENT планируют запись

24 окт 2022 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

31 авг 2022 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

26 сен 2021 : 		 IN THIS MOMENT и BLACK VEIL BRIDES отменили концерты из-за COVID в группах

3 июл 2021 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Жизнь — это дар»

20 май 2021 : 		 Новая песня вокалистки IN THIS MOMENT и ANDY BIERSACK

30 мар 2021 : 		 IN THIS MOMENT начали работу над новым материалом

29 окт 2020 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

15 сен 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Стриминг? Вай нот»

28 июн 2020 : 		 TAYLOR MOMSEN о кавер-версии QUEEN с IN THIS MOMENT

14 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT о том, почему COVID-19 не поменял дату выхода альбома

13 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Я практиковала социальное дистанцирование и до COVID-19»

22 мар 2020 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

24 фев 2020 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

19 фев 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT исполнила песню Билли Айлиш

23 янв 2020 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

13 сен 2019 : 		 IN THIS MOMENT исполнили новую песню

15 май 2019 : 		 Новый альбом IN THIS MOMENT выйдет летом

19 фев 2019 : 		 IN THIS MOMENT готовы к записи

21 ноя 2018 : 		 IN THIS MOMENT сочиняют новый материал

19 ноя 2018 : 		 IN THIS MOMENT исполнили кавер-версию METALLICA

3 авг 2018 : 		 IN THIS MOMENT начнут запись нового альбом в феврале

1 май 2018 : 		 ROB HALFORD в новом клипе IN THIS MOMENT

3 апр 2018 : 		 Концертное видео IN THIS MOMENT

12 фев 2018 : 		 Концертное видео IN THIS MOMENT

28 янв 2018 : 		 Видео с выступления IN THIS MOMENT
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IN THIS MOMENT планируют запись



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IN THIS MOMENT опубликовали следующее сообщение:

«Запись нового альбома ITM вот-вот начнётся. Этот альбом для всех вас. На протяжении долгих лет вы остаетёсь нашей постоянной опорой... Мы не можем дождаться, когда вы все услышите то, что мы придумали»




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