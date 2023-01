сегодня



IN THIS MOMENT планируют запись



IN THIS MOMENT опубликовали следующее сообщение:



«Запись нового альбома ITM вот-вот начнётся. Этот альбом для всех вас. На протяжении долгих лет вы остаетёсь нашей постоянной опорой... Мы не можем дождаться, когда вы все услышите то, что мы придумали»







+2 -0



просмотров: 260