Новая песня вокалистки IN THIS MOMENT и ANDY BIERSACK
Maria Brink (IN THIS MOMENT) представила совместное произведение с известным продюсером Tyler'ом Bates'ом, в котором также принимал участие Andy Biersack (BLACK VEIL BRIDES) — ""Meet Me In The Fire" войдет в "Dark Nights: Death Metal Soundtrack", выходящий 28 июня на Loma Vista Recordings (на виниле 16 июля).
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