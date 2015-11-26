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Новая песня вокалистки IN THIS MOMENT и ANDY BIERSACK



Maria Brink (IN THIS MOMENT) представила совместное произведение с известным продюсером Tyler'ом Bates'ом, в котором также принимал участие Andy Biersack (BLACK VEIL BRIDES) — ""Meet Me In The Fire" войдет в "Dark Nights: Death Metal Soundtrack", выходящий 28 июня на Loma Vista Recordings (на виниле 16 июля).



Трек-лист:



01. MASTODON - "Forged by Neron"



02. CHELSEA WOLFE - "Diana"



03. HEALTH, Tyler Bates - "ANTI-LIFE (feat. Chino Moreno)"



04. MARIA BRINK, TYLER BATES - "Meet Me In The Fire (feat. Andy Biersack)"



05. GREY DAZE - "Anything, Anything"



06. RISE AGAINST - "Broken Dreams, Inc."



07. MANCHESTER ORCHESTRA - "Never Ending"



08. DENZEL CURRY, PLAYTHATBOIZAY - "Bad Luck"



09. CARACH ANGREN - "Skull With a Forked Tongue"



10. STARCRAWLER - "Good Time Girl"



11. GUNSHIP, TYLER BATES - "Berserker (feat. Dave Lombardo)"



12. GREG PUCIATO, TYLER BATES, GIL SHARONE - "Now You've Really Done It"



13. SHOW ME THE BODY - "Stone Cold Earth"



14. IDLES - "Sodium"



15. SOCCER MOMMY - "Kissing in the Rain"







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