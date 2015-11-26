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In This Moment

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20 май 2021 : 		 Новая песня вокалистки IN THIS MOMENT и ANDY BIERSACK

30 мар 2021 : 		 IN THIS MOMENT начали работу над новым материалом

29 окт 2020 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

15 сен 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Стриминг? Вай нот»

28 июн 2020 : 		 TAYLOR MOMSEN о кавер-версии QUEEN с IN THIS MOMENT

14 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT о том, почему COVID-19 не поменял дату выхода альбома

13 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Я практиковала социальное дистанцирование и до COVID-19»

22 мар 2020 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

24 фев 2020 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

19 фев 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT исполнила песню Билли Айлиш

23 янв 2020 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

13 сен 2019 : 		 IN THIS MOMENT исполнили новую песню

15 май 2019 : 		 Новый альбом IN THIS MOMENT выйдет летом

19 фев 2019 : 		 IN THIS MOMENT готовы к записи

21 ноя 2018 : 		 IN THIS MOMENT сочиняют новый материал

19 ноя 2018 : 		 IN THIS MOMENT исполнили кавер-версию METALLICA

3 авг 2018 : 		 IN THIS MOMENT начнут запись нового альбом в феврале

1 май 2018 : 		 ROB HALFORD в новом клипе IN THIS MOMENT

3 апр 2018 : 		 Концертное видео IN THIS MOMENT

12 фев 2018 : 		 Концертное видео IN THIS MOMENT

28 янв 2018 : 		 Видео с выступления IN THIS MOMENT

29 дек 2017 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT планирует запись сольного альбома

31 окт 2017 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

21 июл 2017 : 		 Новый альбом IN THIS MOMENT доступен для прослушивания

18 июл 2017 : 		 Кавер-версия PHIL COLLINS от IN THIS MOMENT

4 июл 2017 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE присоединился на сцене к IN THIS MOMENT
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Новая песня вокалистки IN THIS MOMENT и ANDY BIERSACK



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Maria Brink (IN THIS MOMENT) представила совместное произведение с известным продюсером Tyler'ом Bates'ом, в котором также принимал участие Andy Biersack (BLACK VEIL BRIDES) — ""Meet Me In The Fire" войдет в "Dark Nights: Death Metal Soundtrack", выходящий 28 июня на Loma Vista Recordings (на виниле 16 июля).

Трек-лист:

01. MASTODON - "Forged by Neron"

02. CHELSEA WOLFE - "Diana"

03. HEALTH, Tyler Bates - "ANTI-LIFE (feat. Chino Moreno)"

04. MARIA BRINK, TYLER BATES - "Meet Me In The Fire (feat. Andy Biersack)"

05. GREY DAZE - "Anything, Anything"

06. RISE AGAINST - "Broken Dreams, Inc."

07. MANCHESTER ORCHESTRA - "Never Ending"

08. DENZEL CURRY, PLAYTHATBOIZAY - "Bad Luck"

09. CARACH ANGREN - "Skull With a Forked Tongue"

10. STARCRAWLER - "Good Time Girl"

11. GUNSHIP, TYLER BATES - "Berserker (feat. Dave Lombardo)"

12. GREG PUCIATO, TYLER BATES, GIL SHARONE - "Now You've Really Done It"

13. SHOW ME THE BODY - "Stone Cold Earth"

14. IDLES - "Sodium"

15. SOCCER MOMMY - "Kissing in the Rain"

MARIA BRINK And ANDY BIERSACK Team Up For





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