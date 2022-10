сегодня



Новая песня IN THIS MOMENT



"Adrenalize 1983", новая песня группы IN THIS MOMENT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Blood 1983", выход которого запланирован на 21 октября в цифровом варианте и на CD. Релиз пластинки приурочен к десятилетию с момента выхода альбома "Blood".



Трек-лист:



01. 1983

02. Adrenalize 1983

03. Burn 1983

04. Blood 1983

05. Whore 1983







