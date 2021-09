26 сен 2021



IN THIS MOMENT и BLACK VEIL BRIDES отменили концерты из-за COVID в группах



IN THIS MOMENT, BLACK VEIL BRIDES и DED были вынуждены отменить несколько выступлений из-за положительных тестов на COVID-19 у нескольких участников тура.







