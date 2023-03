сегодня



IN THIS MOMENT попали в саундтрек фильма Джон Уик - 4



Сегодня Lakeshore Records выпустят "John Wick: Chapter 4 - Original Motion Picture Soundtrack" dс оригинальной музыкой Tyler Bates ("John Wick", "Guardians Of The Galaxy") и Joel J. Richard ("John Wick", "The Andromeda Strain"). Bates продюсировал песни Lola Colette с Nick и Sam Wilkerson из WHITE REAPER, а также IN THIS MOMENT, которые также попали в фильм.



Трек-лист:



01. Big Wick Energy

02. Nowhere To Run (Lola Colette)

03. Sand Wick

04. Change Your Nature

05. Continental Breakfast

06. Wick In Osaka

07. High Table In Osaka

08. A Grave Accusation

09. Grief On A Train

10. I Would Die For You (IN THIS MOMENT)

11. Of Mincing & Men

12. A Grave Situation

13. To Get Back In

14. Killa's Teeth

15. Ambition And Worth

16. Dog Lover

17. JW, Loving Husband

18. Stairs Arrival

19. Marie Douceur, Marie Colère (Manon Hollander)

20. John Wick Rises

21. Paris Radio Intro

22. Chess Club

23. Urban Cowgirl

24. Quite The Mess You've Made

25. The Ex Ex

26. The Ex Ex Chapter 3

27. Arc De Triomphe

28. Wrong Train

29. Sacré-Coeur Sunrise

30. Pistol Procession

31. Ten Paces

32. Twenty Paces

33. Helen A Handbasket

34. Eye For An Eye (Rina Sawayama)

35. Cry Mia River







