3 июл 2021



Вокалистка IN THIS MOMENT : «Жизнь — это дар»



Maria Brink из IN THIS MOMENT в одном из интервью рассказала, как для неё проходит время вне туров:



«Сейчас я пытаюсь работать над музыкой, потому что я начинаю понимать, что... Я очень закрытый человек; я не веду прямых трансляций. Но на самом деле я очень закрытый, прячущийся за кулисами человек, но я думаю, что мы все должны приспособиться к этому новому миру, в котором живём, и я выясняю, как быть технически подкованной, кто может вести прямые трансляции, и как привести моих поклонников в мой мир и позволить им общаться со мной без необходимости быть в туре. Я думаю, что на данный момент у нас нет другого выбора, кроме как сделать это, если мы хотим оставаться на связи. И я думаю, что очень важно оставаться на связи со всеми нашими поклонниками. Потому что это как маленькая вселенная, которую ты создаёшь и развиваешь. И если они не могут получить музыку и увидеть нас вживую, им нужно что-то ещё. Так что это уже что-то. И у меня действительно есть время, чтобы украсить свой дом растениями; мой дом сейчас — это джунгли, и это приносит мне радость. То, на что у меня не всегда было время, появилось сейчас. И самое главное — семья. Я так замечательно провожу время с семьёй, а это самое главное!»



По словам Maria'и, пандемия изменила взгляд каждого на жизнь.



«Потому что в какой-то момент я подумала: "Мы все умрём". Вначале мы все были в ужасе. Поэтому я думаю, что повседневные вещи становятся подарком, и мы все должны смотреть на жизнь именно так. Жизнь — это дар, вы можете умереть в любой день. Любой из нас может умереть. Нет никаких гарантий. И то, о чём мы даже не задумываемся, иногда является подарком: например, наши здоровые лёгкие, наши глаза, наши ноги. Всё. Поэтому я думаю, что это заставляет всех в целом больше ценить свою семью, свою карьеру, походы в ресторан и всё подобное».







+1 -0



просмотров: 298