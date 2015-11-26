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In This Moment

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3 июл 2021 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Жизнь — это дар»

20 май 2021 : 		 Новая песня вокалистки IN THIS MOMENT и ANDY BIERSACK

30 мар 2021 : 		 IN THIS MOMENT начали работу над новым материалом

29 окт 2020 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

15 сен 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Стриминг? Вай нот»

28 июн 2020 : 		 TAYLOR MOMSEN о кавер-версии QUEEN с IN THIS MOMENT

14 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT о том, почему COVID-19 не поменял дату выхода альбома

13 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Я практиковала социальное дистанцирование и до COVID-19»

22 мар 2020 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

24 фев 2020 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

19 фев 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT исполнила песню Билли Айлиш

23 янв 2020 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

13 сен 2019 : 		 IN THIS MOMENT исполнили новую песню

15 май 2019 : 		 Новый альбом IN THIS MOMENT выйдет летом

19 фев 2019 : 		 IN THIS MOMENT готовы к записи

21 ноя 2018 : 		 IN THIS MOMENT сочиняют новый материал

19 ноя 2018 : 		 IN THIS MOMENT исполнили кавер-версию METALLICA

3 авг 2018 : 		 IN THIS MOMENT начнут запись нового альбом в феврале

1 май 2018 : 		 ROB HALFORD в новом клипе IN THIS MOMENT

3 апр 2018 : 		 Концертное видео IN THIS MOMENT

12 фев 2018 : 		 Концертное видео IN THIS MOMENT

28 янв 2018 : 		 Видео с выступления IN THIS MOMENT

29 дек 2017 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT планирует запись сольного альбома

31 окт 2017 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

21 июл 2017 : 		 Новый альбом IN THIS MOMENT доступен для прослушивания

18 июл 2017 : 		 Кавер-версия PHIL COLLINS от IN THIS MOMENT
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|||| 3 июл 2021

Вокалистка IN THIS MOMENT: «Жизнь — это дар»



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Maria Brink из IN THIS MOMENT в одном из интервью рассказала, как для неё проходит время вне туров:

«Сейчас я пытаюсь работать над музыкой, потому что я начинаю понимать, что... Я очень закрытый человек; я не веду прямых трансляций. Но на самом деле я очень закрытый, прячущийся за кулисами человек, но я думаю, что мы все должны приспособиться к этому новому миру, в котором живём, и я выясняю, как быть технически подкованной, кто может вести прямые трансляции, и как привести моих поклонников в мой мир и позволить им общаться со мной без необходимости быть в туре. Я думаю, что на данный момент у нас нет другого выбора, кроме как сделать это, если мы хотим оставаться на связи. И я думаю, что очень важно оставаться на связи со всеми нашими поклонниками. Потому что это как маленькая вселенная, которую ты создаёшь и развиваешь. И если они не могут получить музыку и увидеть нас вживую, им нужно что-то ещё. Так что это уже что-то. И у меня действительно есть время, чтобы украсить свой дом растениями; мой дом сейчас — это джунгли, и это приносит мне радость. То, на что у меня не всегда было время, появилось сейчас. И самое главное — семья. Я так замечательно провожу время с семьёй, а это самое главное!»

По словам Maria'и, пандемия изменила взгляд каждого на жизнь.

«Потому что в какой-то момент я подумала: "Мы все умрём". Вначале мы все были в ужасе. Поэтому я думаю, что повседневные вещи становятся подарком, и мы все должны смотреть на жизнь именно так. Жизнь — это дар, вы можете умереть в любой день. Любой из нас может умереть. Нет никаких гарантий. И то, о чём мы даже не задумываемся, иногда является подарком: например, наши здоровые лёгкие, наши глаза, наши ноги. Всё. Поэтому я думаю, что это заставляет всех в целом больше ценить свою семью, свою карьеру, походы в ресторан и всё подобное».

IN THIS MOMENT



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