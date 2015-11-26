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In This Moment

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30 мар 2021 : 		 IN THIS MOMENT начали работу над новым материалом

29 окт 2020 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

15 сен 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Стриминг? Вай нот»

28 июн 2020 : 		 TAYLOR MOMSEN о кавер-версии QUEEN с IN THIS MOMENT

14 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT о том, почему COVID-19 не поменял дату выхода альбома

13 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Я практиковала социальное дистанцирование и до COVID-19»

22 мар 2020 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

24 фев 2020 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

19 фев 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT исполнила песню Билли Айлиш

23 янв 2020 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

13 сен 2019 : 		 IN THIS MOMENT исполнили новую песню

15 май 2019 : 		 Новый альбом IN THIS MOMENT выйдет летом

19 фев 2019 : 		 IN THIS MOMENT готовы к записи

21 ноя 2018 : 		 IN THIS MOMENT сочиняют новый материал

19 ноя 2018 : 		 IN THIS MOMENT исполнили кавер-версию METALLICA

3 авг 2018 : 		 IN THIS MOMENT начнут запись нового альбом в феврале

1 май 2018 : 		 ROB HALFORD в новом клипе IN THIS MOMENT

3 апр 2018 : 		 Концертное видео IN THIS MOMENT

12 фев 2018 : 		 Концертное видео IN THIS MOMENT

28 янв 2018 : 		 Видео с выступления IN THIS MOMENT

29 дек 2017 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT планирует запись сольного альбома

31 окт 2017 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

21 июл 2017 : 		 Новый альбом IN THIS MOMENT доступен для прослушивания

18 июл 2017 : 		 Кавер-версия PHIL COLLINS от IN THIS MOMENT

4 июл 2017 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE присоединился на сцене к IN THIS MOMENT

22 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома IN THIS MOMENT
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|||| сегодня

IN THIS MOMENT начали работу над новым материалом



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В рамках недавнего разговора вокалистка IN THIS MOMENT Maria Brink ответила на вопрос, использовала ли группа коронапаузу для работы над новым материалом:

«Сейчас идут разговора на этот счёт. У нас наконец-то было время сделать студии у себя дома. Думаю, что в этом плане мы со всеми на одной волне. И у нас появилось время для того, чтобы поднять наши навыки в деловых вопросах, многому научиться из того, что мы не понимали или серьёзно не вдавались в вопрос. Думаю, мы серьёзно работаем над прокачкой группы. Сейчас у нас есть ряд очень классных вариантов сотрудничества, и мы начали сочинять новую музыку. Так что в этом направлении тоже есть движение вперёд. Такие времена дарят массу эмоций, идеальных для творческих людей».

IN THIS MOMENT Is



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