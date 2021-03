сегодня



IN THIS MOMENT начали работу над новым материалом



В рамках недавнего разговора вокалистка IN THIS MOMENT Maria Brink ответила на вопрос, использовала ли группа коронапаузу для работы над новым материалом:



«Сейчас идут разговора на этот счёт. У нас наконец-то было время сделать студии у себя дома. Думаю, что в этом плане мы со всеми на одной волне. И у нас появилось время для того, чтобы поднять наши навыки в деловых вопросах, многому научиться из того, что мы не понимали или серьёзно не вдавались в вопрос. Думаю, мы серьёзно работаем над прокачкой группы. Сейчас у нас есть ряд очень классных вариантов сотрудничества, и мы начали сочинять новую музыку. Так что в этом направлении тоже есть движение вперёд. Такие времена дарят массу эмоций, идеальных для творческих людей».







