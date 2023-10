сегодня



Новое видео IN THIS MOMENT



Sanctify Me, визуальный ряд от IN THIS MOMENT, доступен для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Godmode", выходящего 27 октября на BMG. Режиссёром клипа был Jensen Noen (ICE NINE KILLS, FALLING IN REVERSE, HOLLYWOOD UNDEAD).



Трек-лист:



01. Godmode

02. The Purge

03. Army Of Me

04. Sacrifice

05. Skyburner

06. Sanctify Me

07. Everything Starts And Ends With You

08. Damaged (feat. Spencer Charnas)

09. Fate Bringer

10. I Would Die For You http://www.inthismomentofficial.com/







+2 -1



просмотров: 109