28 июн 2020



TAYLOR MOMSEN о кавер-версии QUEEN с IN THIS MOMENT



TAYLOR MOMSEN в недавнем интервью рассказала о том, как появилась в кавер-версии хита QUEEN, которая вошла в последний студийный альбом IN THIS MOMENT:



«Мне позвонила Maria и сказала: "Эй, есть идея. Lizzy уже в деле. Тебе как, интересно?" Естественно 'We Will Rock You' QUEEN фантастическая песня, я большая ее поклонница. И Maria и Lizzy мои прекрасные подруги, так что это было очень естественное сотрудничество. Так что я сказала, что согласна, записала свою часть — все остальное вы можете услышать сами».























