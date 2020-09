сегодня



Вокалистка IN THIS MOMENT : «Стриминг? Вай нот»



Вокалистка IN THIS MOMENT Maria Brink в недавнем интервью ответила на вопрос о возможном стрим-концерте:



«Мы обсуждали этот вариант, но ведь мы разделены, мы в разных частях страны и не живём в одном месте — так что надо просто понять, как всё сделать наилучшим образом. Но мы определённо этого хотим, да. Я старалась рассмотреть все варианты, которые даются новыми технологиями, даже мир Твитча. Я вот сейчас знакомлюсь с этой платформой. Но у меня постоянно ощущение, что как только я туда захожу, я оказываюсь в одном из эпизодов "Чёрного зеркала". Для меня это сюр. Но я изучаю разные варианты, думаю о том, как сделать что-то своё. Я не играю в игры, так что у меня будет больше своего — может быть, танцы, представление или пение. Не знаю ещё, не решила. Но я определённо рассматриваю варианты и исследую возможности, которых ранее не касалась».













