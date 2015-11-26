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In This Moment

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15 сен 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Стриминг? Вай нот»

28 июн 2020 : 		 TAYLOR MOMSEN о кавер-версии QUEEN с IN THIS MOMENT

14 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT о том, почему COVID-19 не поменял дату выхода альбома

13 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Я практиковала социальное дистанцирование и до COVID-19»

22 мар 2020 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

24 фев 2020 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

19 фев 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT исполнила песню Билли Айлиш

23 янв 2020 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

13 сен 2019 : 		 IN THIS MOMENT исполнили новую песню

15 май 2019 : 		 Новый альбом IN THIS MOMENT выйдет летом

19 фев 2019 : 		 IN THIS MOMENT готовы к записи

21 ноя 2018 : 		 IN THIS MOMENT сочиняют новый материал

19 ноя 2018 : 		 IN THIS MOMENT исполнили кавер-версию METALLICA

3 авг 2018 : 		 IN THIS MOMENT начнут запись нового альбом в феврале

1 май 2018 : 		 ROB HALFORD в новом клипе IN THIS MOMENT

3 апр 2018 : 		 Концертное видео IN THIS MOMENT

12 фев 2018 : 		 Концертное видео IN THIS MOMENT

28 янв 2018 : 		 Видео с выступления IN THIS MOMENT

29 дек 2017 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT планирует запись сольного альбома

31 окт 2017 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

21 июл 2017 : 		 Новый альбом IN THIS MOMENT доступен для прослушивания

18 июл 2017 : 		 Кавер-версия PHIL COLLINS от IN THIS MOMENT

4 июл 2017 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE присоединился на сцене к IN THIS MOMENT

22 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома IN THIS MOMENT

16 июн 2017 : 		 Видео с текстом от IN THIS MOMENT

6 июн 2017 : 		 Тизер нового альбома IN THIS MOMENT
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Вокалистка IN THIS MOMENT: «Стриминг? Вай нот»



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Вокалистка IN THIS MOMENT Maria Brink в недавнем интервью ответила на вопрос о возможном стрим-концерте:

«Мы обсуждали этот вариант, но ведь мы разделены, мы в разных частях страны и не живём в одном месте — так что надо просто понять, как всё сделать наилучшим образом. Но мы определённо этого хотим, да. Я старалась рассмотреть все варианты, которые даются новыми технологиями, даже мир Твитча. Я вот сейчас знакомлюсь с этой платформой. Но у меня постоянно ощущение, что как только я туда захожу, я оказываюсь в одном из эпизодов "Чёрного зеркала". Для меня это сюр. Но я изучаю разные варианты, думаю о том, как сделать что-то своё. Я не играю в игры, так что у меня будет больше своего — может быть, танцы, представление или пение. Не знаю ещё, не решила. Но я определённо рассматриваю варианты и исследую возможности, которых ранее не касалась».

IN THIS MOMENT





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