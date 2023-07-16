IN THIS MOMENT не хватило места

IN THIS MOMENT отменили выступление на фестивале Upheaval из-за "нехватки пространства". За несколько часов до выступления 14 июля группа написала:
«Дорогие поклонники и друзья, с сожалением сообщаем вам, что мы не будем выступать на сегодняшнем фестивале Upheaval. Несмотря на то, что мы проехали 600 миль, мы приехали и не нашли свободного места для выступления IN THIS MOMENT на сцене и за ней. По условиям контракта нам было обещано необходимое пространство, но, к сожалению, оно не было предоставлено. Мы глубоко опечалены таким поворотом событий.
Будьте уверены, мы очень скоро вернемся в Гранд-Рапидс и организуем шоу, на котором можно будет увидеть все ваши прекрасные лица. Ваше понимание и поддержка значат для нас очень много. Мы любим вас всех».
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Ну хоть у Falling in Reverse ноуты не спиздили и они выступили))