IN THIS MOMENT не хватило места

IN THIS MOMENT отменили выступление на фестивале Upheaval из-за "нехватки пространства". За несколько часов до выступления 14 июля группа написала:



«Дорогие поклонники и друзья, с сожалением сообщаем вам, что мы не будем выступать на сегодняшнем фестивале Upheaval. Несмотря на то, что мы проехали 600 миль, мы приехали и не нашли свободного места для выступления IN THIS MOMENT на сцене и за ней. По условиям контракта нам было обещано необходимое пространство, но, к сожалению, оно не было предоставлено. Мы глубоко опечалены таким поворотом событий.



Будьте уверены, мы очень скоро вернемся в Гранд-Рапидс и организуем шоу, на котором можно будет увидеть все ваши прекрасные лица. Ваше понимание и поддержка значат для нас очень много. Мы любим вас всех».







