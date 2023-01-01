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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 28
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 28
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
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In This Moment

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10 июл 2023 : 		 IN THIS MOMENT исполнили новые песни

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31 янв 2023 : 		 IN THIS MOMENT планируют запись

24 окт 2022 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

31 авг 2022 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

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3 июл 2021 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Жизнь — это дар»

20 май 2021 : 		 Новая песня вокалистки IN THIS MOMENT и ANDY BIERSACK

30 мар 2021 : 		 IN THIS MOMENT начали работу над новым материалом

29 окт 2020 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

15 сен 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Стриминг? Вай нот»

28 июн 2020 : 		 TAYLOR MOMSEN о кавер-версии QUEEN с IN THIS MOMENT

14 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT о том, почему COVID-19 не поменял дату выхода альбома

13 апр 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT: «Я практиковала социальное дистанцирование и до COVID-19»

22 мар 2020 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

24 фев 2020 : 		 Новая песня IN THIS MOMENT

19 фев 2020 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT исполнила песню Билли Айлиш

23 янв 2020 : 		 Новое видео IN THIS MOMENT

13 сен 2019 : 		 IN THIS MOMENT исполнили новую песню

15 май 2019 : 		 Новый альбом IN THIS MOMENT выйдет летом

19 фев 2019 : 		 IN THIS MOMENT готовы к записи
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Вокалистка IN THIS MOMENT: «Давно меня так не радовала наша музыка»



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Музыканты IN THIS MOMENT Chris Howorth и Maria Brink недавно побывали на радиостанции ROCK 102.1 KFMA и рассказали о новом альбоме "Godmode", релиз которого намечен на 27 октября. В частности, на вопрос о том, чем он отличается от прошлых пластинок, они сказали:

Chris: «Он отличается во многих отношениях. Одно из главных отличий — это перерыв из-за COVID, так что мы могли органично придумывать идеи, а не говорить: "О Боже. У нас скоро альбом. Мы должны сделать это прямо сейчас", и бла-бла-бла, и просто принуждать себя делать музыку, даже если мы не испытывали к ней особого желания в тот момент, или что-то в таком духе. У нас было время, чтобы придумать музыку и идеи для "Godmode" [пока мы были в дороге]. Так что она сильно отличается от всех наших предыдущих работ. Кроме того, случилось так, что мы не стали работать с нашим продюсером Kevin'ом Churko, с которым мы работали над каждым нашим альбомом, кроме первого и "Godmode". В итоге мы наняли его сына Kane'a, а ведь он работал с нами над всеми нашими громкими творениями и всеми нашими альбомами, но он был под крылом своего отца и в тени, так что его присутствие в студии с нами — это свежая энергия, и он жаждет доказать, что он крутой, крутой продюсер, и он знает, что работа с нами будет для него необычной и важной. И вот вся эта энергия в сочетании с нашей энергией сделала этот проект совершенно иным».

Maria: «Chris практически точно только что ответил на этот вопрос, но да, всё это мы испытали при работе... Мы писали материал в таком состоянии, когда мы с Chris'ом реально входили в единый ритм; всё, что он посылал мне, мне нравилось. Как известно, мы с Chris'ом то и дело расходимся в эмоциональном плане при работе над альбомом, то и дело сталкиваясь лбами, но в данном случае, когда он присылал мне всё, что хотел, я отвечала: "Боже мой. Мне это нравится. Это потрясающе. Всё было просто... развернуто.... Я не могла и мечтать о лучшем. То же самое с Kane'ом, с работой с Tyler'ом Bates'ом и со всеми различными идеями, которые воплощались в жизнь для альбома. И, безусловно, он стал тяжелее. Я шла к записи с более эмоциональным, висцеральным настроением, с желанием выпустить накопившееся внутри меня давление. Так что я уверена, что люди услышат всё это в альбоме. Я давно так не радовалась нашему творчеству, так что я рада, что мир его услышит».




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