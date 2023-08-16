Chris Howorth: «Новый альбом IN THIS MOMENT сильно отличается от прошлых»
Гитарист Chris Howorth в недавнем интервью радиостанции WRIF рассказал о новом альбоме коллектива, релиз которого намечен на 27 октября:
«Он во многом отличается от всех остальных наших альбомов. В частности, вместо того, чтобы после окончания гастролей за три месяца собраться, пойти в студию и создать новый материал, у нас было несколько лет на это. И мы воспользовались услугами другого продюсера — Kane'a Churko вместо его отца Kevin'a. Он записал c нами все наши альбомы, кроме одного. Так что он работал над шестью альбомами IN THIS MOMENT, а Kane — над самым новым. И, честно говоря, работа с ним придала проекту совершенно новый уровень интенсивности, а изменения и время, которое у нас было для его создания, сделали нас немного более — не знаю — мощными и агрессивными, и всё это имеет интенсивность, которая отличается от того, что было раньше. Потому что это был совершенно новый свежий импульс».
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