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*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
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Appice

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CARMINE APPICE — о своей реакции на слова NIKKI SIXX'a о «никчёмном барабанщике»: «Меня это немного разозлило»



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Во время появления 15 мая в передаче SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk", Carmine'a Appice' спросили, может ли он что-либо добавить к тому, что было сказано о конфликте Mick'a Mars'a и MÖTLEY CRÜE, и как он отреагировал на слова Nikki Sixx'a, который назвал его «никчёмным барабанщиком», на что он ответил:

«Всё, что я сказал, Mick в основном подкрепил своим иском. Я просто давал интервью, как будто мы разговариваем. А когда я даю интервью, я довольно откровенен. Mick рассказал мне об этом, и я не хотел, чтобы всё вышло из-под контроля.

Я знал Никки с тех пор, как они выступали перед Ozzy [Осборном]. Я из тех людей, которые в хедлайнерском туре дружат с теми, кто выступает на разогреве. Как LED ZEPPELIN с VANILLA FUDGE — я подружился с Джоном Бонэмом и остальными ребятами. То же самое и здесь. Я подружился с этими парнями. Nikki жил за углом от меня в Лос-Анджелесе. Мы ходили завтракать в кафе 1950-х годов и были друзьями. Даже их название "Raise Your Hands To Rock" на [третьем] альбоме ["Theatre Of Pain"] моя заслуга. Я сказал ему, что мы работаем над песней "Raise Your Hands To Rock" с KING KOBRA. И он сказал: "Мне нравится это название. Ты не против, если я его позаимствую?" Я говорю: "Да ладно, чувак". И он сказал мне "спасибо" за "Raise Your Hands To Rock". И мы были друзьями. Так что то, что он обо мне сказал, меня немного разозлило. Но как уж есть. И я прочитал то, что другие музыканты говорили о нём. Я подумал: "Ого, я и не знал, что все ненавидят этого парня". Я не видел его и не разговаривал с ним годами. То же самое с Tommy [Lee, MÖTLEY CRÜE]. Мы с Tommy общались, когда он был женат на Хизер [Локлир] и Пэм [Андерсон]... И я не видел его целую вечность».

Carmine также поведал, что он получил письмо с запретом на определённые действия из лагеря MÖTLEY CRÜE после того, как он публично раскрыл некоторые подробности, которые ему рассказал Mick:

«Поэтому я перестал говорить об этом. Но потом, когда Mick сказал всё это, это как бы оправдало меня, потому что он сказал всё то, что сказал я. Он мне именно это и сказал».




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