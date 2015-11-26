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Appice

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8 окт 2020 : 		 CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую музыку в общем понимании

14 авг 2020 : 		 CARMINE APPICE переиздал трек “Code 19”, записанный в 1997 году

19 ноя 2019 : 		 Концертное видео CARMINE APPICE 2008

11 дек 2018 : 		 CARMINE APPICE считает, что Зал славы рок-н-ролла должен быть переименован

19 мар 2018 : 		 Видео с текстом от APPICE

25 дек 2017 : 		 Новый альбом APPICE доступен для прослушивания

27 окт 2017 : 		 Новое видео APPICE

25 окт 2017 : 		 Семплы новых песен APPICE

1 окт 2017 : 		 Видео с текстом от CARMINE And VINNY APPICE

6 сен 2017 : 		 Братья APPICE отыграют три шоу

4 авг 2017 : 		 Новый альбом APPICE выйдет осенью

13 май 2017 : 		 CARMINE и VINNY APPICE в APPICE

30 янв 2015 : 		 CARMINE and VINNY APPICE's 'Drum Wars': видео

21 ноя 2014 : 		 CARMINE и VINNY APPICE выпускают CD
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CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую музыку в общем понимании



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CARMINE APPICE в рамках беседы с Sea Of Tranquility вспомнил о временах начала 90-х, когда появление гранжа загнало рокеров в подполье:

«В то время всем на нас было пофигу, потому что все мы были динозаврами. Со всей этой NIRVANA и прочими — гранж правил бал, никто не хотел слышать о нас, обо всех командах. Ted Nugent, DIO... Я играл с Edgar'ом Winter'ом в 91–92 годах, когда мы катались с MOTHER'S ARMY, и играл по клубам с ним — клубам на 500 человек. DIO выступали в таких же залах с моим братом. У всех всё просело. BLACK SABBATH уже не собирали залы, Ozzy — тоже. В то время не существовало никого, кроме NIRVANA, STONE TEMPLE PILOTS и PEARL JAM».

На замечание о том, что METALLICA всё равно продавала миллионы и играла на больших площадках, Carmine ответил:

«METALLICA была не такой, как другие группы. METALLICA и создала тот жанр, который называется хэви-металл. Все остальные — MÖTLEY CRÜE, BLUE MURDER… Всё это хард-рок, никакой не металл. Звук METALLICA, с их скребущими гитарами для меня и есть как раз то, что называется хэви-металлом, всё то, из чего потом получается дэт-металл, спид-металл или любой другой металл. Первый альбом OZZY был хард-роком, MÖTLEY CRÜE были хард-роком. WHITESNAKE — это хард-рок. KING KOBRA были роком, всё это было хард-роком. BLUE MURDER были немного тяжелее, но это всё равно не давало права называться хэви- металлом. В хэви-металле должен быть звук лязгающих гитар».

CARMINE APPICE: METALLICA Is





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