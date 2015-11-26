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CARMINE APPICE : METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую музыку в общем понимании



CARMINE APPICE в рамках беседы с Sea Of Tranquility вспомнил о временах начала 90-х, когда появление гранжа загнало рокеров в подполье:



«В то время всем на нас было пофигу, потому что все мы были динозаврами. Со всей этой NIRVANA и прочими — гранж правил бал, никто не хотел слышать о нас, обо всех командах. Ted Nugent, DIO... Я играл с Edgar'ом Winter'ом в 91–92 годах, когда мы катались с MOTHER'S ARMY, и играл по клубам с ним — клубам на 500 человек. DIO выступали в таких же залах с моим братом. У всех всё просело. BLACK SABBATH уже не собирали залы, Ozzy — тоже. В то время не существовало никого, кроме NIRVANA, STONE TEMPLE PILOTS и PEARL JAM».



На замечание о том, что METALLICA всё равно продавала миллионы и играла на больших площадках, Carmine ответил:



«METALLICA была не такой, как другие группы. METALLICA и создала тот жанр, который называется хэви-металл. Все остальные — MÖTLEY CRÜE, BLUE MURDER… Всё это хард-рок, никакой не металл. Звук METALLICA, с их скребущими гитарами для меня и есть как раз то, что называется хэви-металлом, всё то, из чего потом получается дэт-металл, спид-металл или любой другой металл. Первый альбом OZZY был хард-роком, MÖTLEY CRÜE были хард-роком. WHITESNAKE — это хард-рок. KING KOBRA были роком, всё это было хард-роком. BLUE MURDER были немного тяжелее, но это всё равно не давало права называться хэви- металлом. В хэви-металле должен быть звук лязгающих гитар».













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