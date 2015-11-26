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Appice

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CARMINE APPICE переиздал трек “Code 19”, записанный в 1997 году



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CARMINE APPICE переиздал композицию “Code 19”, записанную в 1997 году и повествующую об «обществе на гране катастрофы, подвергающемся воздействию тёмного заклятия "code 19"».

«Я понятия не имею, почему назвал песню "Code 19". Я спросил у Kelly (Kelly Keelin'а, cоавтора трека), почему он начал напевать "Code 19", и он сказал, что слова ложатся неплохо, и всё звучат так, что люди должны бояться».

Записан трек был звёздным составом, включая Appice'a на ударных и бэк-вокале, Kelly Keeling'а на гитаре/вокале, Tony Franklin'а (ex-The Firm, Blue Murder и Whitesnake) на басу, а Zakk Wylde (Ozzy Osbourne; Black Label Society) сыграл сольную партию. Клип на этот трек обещают представить в ближайшее время.

CARMINE APPICE Reissues Prophetic Anthem вЂњCode 19вЂќ; Originally Recorded In 1997



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