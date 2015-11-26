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Appice

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CARMINE APPICE: «Бонэм говорил мне, что я повлиял на него». Часть 2



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CARMINE APPICE в недавнем интервью вновь повторил историю о своём влиянии на Джона Бонэма:

«Я слышал дебютный альбом [LED ZEPPELIN]. У [LED ZEPPELIN и VANILLA FUDGE] был один и тот же представитель, и они были на том же самом лейбле. И мой менеджер был связан с их менеджером, Питером Грантом; они оба были тяжеловесами. Так что когда альбом вышел, — ещё до его выхода — они дали нам копию и сказали: "Мы хотим пригласить к вам новую группу Jimmy Page". Мы знали Jimmy Page'а; мы выступали с THE YARDBIRDS. И когда я услышал запись и услышал триоль в "Good Times, Bad Times", я сказал: "Ого! Какая же нога у этого парня. Это просто потрясающе". Поэтому на первом же концерте, когда они играли с нами, я сказал Джону перед выступлением: "Мне нравится твоя партия на пластинке. Это невероятно". А он ответил: "Спасибо. Я перенял это у тебя". Я говорю: "Правда? Я не помню, чтобы я так делал". Он ответил: "Да, это есть на твоей пластинке VANILLA FUDGE". Я спрашиваю: "Где это?" Потому что в те дни — да и сейчас, я не играю то, что репетирую; я играю всё, что приходит мне в голову, когда я это делаю. Я сделал это где-то на записи, и он указал мне на это место — я думаю, это было на записи "Renaissance"... И он сказал: "Я просто взял эту концепцию из того, что ты сделал, а потом уже поработал со своей схемой". И я произнёс: "Вау"».

Далее Appice сказал, что ему долгое время было неловко говорить о своём влиянии на Бонэма в интервью из-за того, что легенда LED ZEPPELIN считается новатором, который привнёс в рок-музыку беспрецедентный уровень мощности, скорости и управляемости, тем самым установив планку для всех барабанщиков, пришедших после него:

«Было время, когда я не мог говорить об этом, потому что ZEPPELIN были так велики, и люди представляли себе Джона Бонэма как "нечто", как Бога, и нельзя говорить о том, что он кое-что взял от тебя, потому что он был Богом: Бог ни от кого ничего не перенимает. И когда я это рассказывал, люди отвечали, что я сумасшедший, что я сошёл с ума, и так далее. Потом вышла книга под названием "[John Bonham:] A Thunder Of Drums". Когда она вышла, в ней были описаны разные истории, и там рассказывалось, как Джон Бонэм вернулся после выступления с VANILLA FUDGE, как он был в восторге от встречи со мной. И он тусовался с Кози Пауэллом, рассказывая ему байки о том, как тусовался со мной. И они оба были в восторге от того, что тусовались со мной. Я ничего об этом не знал, пока не вышла эта книга. После выхода этой книги я узнал, что он действительно слушал меня и что я оказал на него влияние».

CARMINE APPICE Repeats Claim That JOHN BONHAM











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


1 дек 2021, 12:43		да правильно сказал. и нечего стесняться. все тырили перенимали друг у друга. дело то не в триолях а в том у кого совокупно в группе это выстрелило.
ЛЦ это гиганты которые стоят на плечах у хороших и очень хороших музыкантов.


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