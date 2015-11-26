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Appice

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CARMINE APPICE считает, что Зал славы рок-н-ролла должен быть переименован



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Легендарный барабанщик Carmine Appice (BLUE MURDER, VANILLA FUDGE, KING KOBRA) раскритиковал Зал славы рок-н-ролла, заявив, что название заведения должно быть изменено, чтобы отразить участие музыкантов, которые были туда введены. «Он не должен называться [Зал славы рок-н-ролла] — он должен называться Зал славы музыки, — сказал Appice в новом интервью с Rock Titan. — Потому что они привлекают рэп-артистов; они привлекают всех этих поп-артистов. Это не рок-н-ролл… Они приводят туда людей, которые не имеют ничего общего с рок-музыкой. Должны быть свои Зал славы поп-музыки или Зал славы R&B/поп-музыки и Зал славы рок-музыки. Не включайте этих поп-певцов в Зал славы рок-музыки. Они ни на кого не оказали влияния».

За последние несколько лет Зал рока расширил свою базу, включив в неё таких рэп-исполнителей, как покойный Тупак Шакур и N.W.A. Этот шаг вызвал критику со стороны многих фанатов и коллег-музыкантов, которые не согласны с введением в Зал славы рок-н-ролла хип-хоп-исполнителей и других артистов не из мира рока.

«Я думал, что речь идёт о влиянии, а не о популярности, — сказал Carmine. — Влияние на бизнес, влияние на людей. Все мои группы — CACTUS, VANILLA FUDGE и BECK, BOGERT & APPICE — мы повлияли на очень многих людей. Я знаю это, потому что люди говорят мне об этом всё время и на протяжении многих лет. Но [Jeff] Beck там. А CACTUS там нет. Меня и Тима Богерта там нет».

Carmine также сказал, что попадание в Зал славы для него не так важно: «Потому что, как я уже сказал, они привлекают рэп-исполнителей; они привлекают артистов, которые действительно ничего не значат. А теперь люди, которые их туда вводят, настолько молоды, что даже не знают, кто такие VANILLA FUDGE. Так что я предполагаю, что мы туда никогда не попадём. Но это не имеет значения. Я имею в виду, что знаю некоторых рок-артистов, которые там находятся, — в Зале славы рока — и они разбежались, они не играют, они никогда ни на кого не влияли. Так что это не изменит твою карьеру».



CARMINE APPICE Says ROCK AND ROLL HALL OF FAME Should Change Its Name




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Blackout 74


11 дек 2018, 11:08		Однозначно прав )


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