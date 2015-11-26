CARMINE APPICE считает, что Зал славы рок-н-ролла должен быть переименован
Легендарный барабанщик Carmine Appice (BLUE MURDER, VANILLA FUDGE, KING KOBRA) раскритиковал Зал славы рок-н-ролла, заявив, что название заведения должно быть изменено, чтобы отразить участие музыкантов, которые были туда введены. «Он не должен называться [Зал славы рок-н-ролла] — он должен называться Зал славы музыки, — сказал Appice в новом интервью с Rock Titan. — Потому что они привлекают рэп-артистов; они привлекают всех этих поп-артистов. Это не рок-н-ролл… Они приводят туда людей, которые не имеют ничего общего с рок-музыкой. Должны быть свои Зал славы поп-музыки или Зал славы R&B/поп-музыки и Зал славы рок-музыки. Не включайте этих поп-певцов в Зал славы рок-музыки. Они ни на кого не оказали влияния».
За последние несколько лет Зал рока расширил свою базу, включив в неё таких рэп-исполнителей, как покойный Тупак Шакур и N.W.A. Этот шаг вызвал критику со стороны многих фанатов и коллег-музыкантов, которые не согласны с введением в Зал славы рок-н-ролла хип-хоп-исполнителей и других артистов не из мира рока.
«Я думал, что речь идёт о влиянии, а не о популярности, — сказал Carmine. — Влияние на бизнес, влияние на людей. Все мои группы — CACTUS, VANILLA FUDGE и BECK, BOGERT & APPICE — мы повлияли на очень многих людей. Я знаю это, потому что люди говорят мне об этом всё время и на протяжении многих лет. Но [Jeff] Beck там. А CACTUS там нет. Меня и Тима Богерта там нет».
Carmine также сказал, что попадание в Зал славы для него не так важно: «Потому что, как я уже сказал, они привлекают рэп-исполнителей; они привлекают артистов, которые действительно ничего не значат. А теперь люди, которые их туда вводят, настолько молоды, что даже не знают, кто такие VANILLA FUDGE. Так что я предполагаю, что мы туда никогда не попадём. Но это не имеет значения. Я имею в виду, что знаю некоторых рок-артистов, которые там находятся, — в Зале славы рока — и они разбежались, они не играют, они никогда ни на кого не влияли. Так что это не изменит твою карьеру».
Blackout 74
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