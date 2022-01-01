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CARMINE APPICE предложил свои услуги MICK'y MARS'y



В новом интервью для Michael's Record Collection легендарный барабанщик Carmine Appice, наиболее известный по работе с VANILLA FUDGE, CACTUS и Rod'ом Stewart'ом, рассказал о сокращении количества гастролей по мере приближения к его 76-летию:



«Мы [VANILLA FUDGE] больше не проводим больших туров, потому что никто не хочет ездить в масштабные туры. Никто не хочет сидеть в автобусе. Мы хотим поехать куда-нибудь, дать три концерта поблизости, вместе проехаться в автобусе, и мы летим на концерт за 150–200 миль, мы находимся там три или четыре часа и даём концерт. Потом мы едем в отель и выступаем на следующий день. На третий, четвёртый день мы возвращаемся домой. Потом через два уикенда мы делаем то же самое.



Я дружу с IRON MAIDEN, с Nicko [McBrain'ом, барабанщиком MAIDEN]. Он уехал из дома во Флориде в апреле и вернётся домой на следующей неделе. Всё это время он был в туре, репетировал и был в туре. Мы слишком стары для этого. Я разговаривал с [гитаристом] Mick'ом Mars'ом, который гастролировал с MÖTLEY CRÜE. Он только что отказался от места в туре с MÖTLEY CRÜE. А John 5 будет гастролировать с ними. Mick сказал: "Чувак, мы провели наш последний тур семь лет назад. Теперь мы снова отправляемся в большой тур с DEF LEPPARD. Я больше не хочу этим заниматься. Мне надоело ездить в автобусе". Он заявил, что собирается записать сольный альбом и выступить с несколькими концертами. Я сказал: "Слушай, если тебе нужен барабанщик, я буду играть с тобой". Он ответил: "Это было бы здорово". Так что, возможно, я дам с ним несколько концертов. Но это не будут большие туры. Это будут выходные, может быть, где-нибудь, а потом я поеду домой. Два уикенда спустя, может быть, уикенд и возвращение домой».







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