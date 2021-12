сегодня



VINNY APPICE : «Во время игры я погружаюсь в песню»



Легендарный хэви-металлический барабанщик Vinny Appice рассказал в подкасте "All Access Live! With Kevin Rankin" о своём уникальном стиле игры на барабанах, который был основой ритма на концертах и в студии для музыки DIO, BLACK SABBATH, HEAVEN & HELL, LAST IN LINE, AXIS, Джона Леннона и многих других. Он сказал:



«Я всегда говорю: "Я берусь за то, за что ещё ни один человек не брался", с чего и начинаются некоторые из этих сбивок. Я вживаюсь в песню. Что бы я ни делал, я стараюсь прочувствовать песню. Я не просто играю песню. Я слышал, что многие барабанщики могут просто играть песню. Я погружаюсь в композицию, и именно так я слышу материал. Это похоже на работу художника, который пишет картины, а я в это время подбираю цвета. И я просто слышу это так: сбивки, которые могут перевалить за такт, может быть, за полтора такта. И они начинаются в странном месте. И, к счастью, это сработало со мной в SABBATH. С SABBATH у меня получалось не так много, потому что SABBATH были настолько легендарны, что нужно было держать в голове, что это BLACK SABBATH и есть определённый способ играть сбивки, которые немного мрачнее, может быть: не так много малого барабана; более мрачные вещи. А с DIO можно было играть что угодно. И у Ронни [Джеймса Дио] никогда не было проблем с тем, чтобы я играл что хочу... Как и у SABBATH — они никогда не говорили: "Не играй так" или что-то в этом роде. А с Ронни я играл поверх его вокальной линии. Мы подталкивали друг друга. Когда я слышу, как он начинает, я говорю: "Вау, чувак". Теперь из меня выходит что-то, что меня вдохновило; он вдохновил меня. Мы подпитывали друг друга».



Аппис также заявил, что его записанные партии меняются и эволюционируют, когда он исполняет песни вживую:



«Например, однажды вечером DIO играли "The Last In Line", и в третьем куплете Ронни сказал: «И ты никогда, никогда, никогда не вернёшься домой». И однажды на концерте он продолжил: "Никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда..." Он продолжал и продолжал. Я услышал это и стал ему подыгрывать. И мы все сказали: "Это было круто, чувак". И мы до сих пор так делаем. Сейчас я играю в LAST IN LINE с Vivian'ом [Campbell'ом, бывшим гитаристом DIO], и мы тоже делаем это. Мы с Andy Freeman'ом [вокалистом LAST IN LINE] сработались, так что мы исполняем эту часть.



Понимаете, я всегда слушаю. Барабанщики должны слушать, что происходит на сцене. Я не закрываю глаза и не отключаюсь. Я смотрю по сторонам. Я сканирую сцену. Если я слышу, что кто-то что-то играет, возможно, я подхвачу это. И это делает всё интереснее. Вот почему я не играю одни и те же вещи каждый вечер. Некоторые сбивки одинаковы. Но потом я отрываюсь по полной».













