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CARMINE APPICE назвал чепухой иск против LED ZEPPELIN



В новом интервью Джеффу Гаудиози с MisplacedStraws.com легендарный барабанщик Carmine Appice высказал своё мнение насчёт спора об авторских правах на классическую песню LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven", которая, как утверждалось в рамках судебного процесса, была копией трека SPIRIT "Taurus":



«Это всё чепуха... Это стандартный набор аккордов. В этих аккордах нет ничего удивительного. Это мелодия, текст и аранжировки, из них и состоит эта песня. Так что, как я думаю, просто какие-то парни пытаются заработать денег, потому что, возможно, они нуждались в средствах. Рэнди "California" умер. Кто ещё был в группе? Умер отец Рэнди. Оставшиеся в живых участники, вероятно, не стали продолжать заниматься чем-либо, поэтому они подумали: "Может, мы можем подать в суд на LED ZEPPELIN?" Были и другие иски, которые были более значимы, например, когда на Ozzy подали в суд его бывшие участники группы — Bob [Daisley] и Ли [Керслейк] по поводу первого сольного альбома "Blizzard Of Ozz". [Примечание: Appice имеет в виду иск Daisley и Керслейка против Ozzy и жены и менеджера певца, Sharon Osbourne, по поводу невыплаченных гонораров]. Это было законно. И они проиграли, хотя не должны были проиграть».







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