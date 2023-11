сегодня



VINNY APPICE исполнил BLACK SABBATH и DIO



VINNY APPICE на выступлении 26 октября в Café Piu Piu, São Paulo, Brazil , исполнил ряд классических тем BLACK SABBATH и DIO:



01. Turn Up The Night

02. The Mob Rules

03. Children Of The Sea

04. The Last In Line

05. The Sign Of The Southern Cross

06. Computer God

07. Voodoo

08. Stand Up And Shout

09. Holy Diver

10. War Pigs

11. Neon Knights



Encore:



12. Caught In The Middle

13. We Rock

14. Rainbow In The Dark











