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Appice

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VINNY APPICE против фонограммы



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Бывший барабанщик BLACK SABBATH, DIO и HEAVEN & HELL Vinny Appice заявил, что он против того, чтобы певцы пели под фонограмму во время концертов.

Appice затронул тему зависимости некоторых рок-артистов от предварительно записанных треков в видеообращении Cameo по просьбе канала Syncin' Stanley на YouTube. Он признал, что HEAVEN & HELL использовали некоторые фоновые дорожки при исполнении песни BLACK SABBATH "I" в годы, предшествовавшие кончине певца Ронни Джеймса Дио:

«В припеве песни "I" нам нужен был дополнительный фон, поэтому бэк-вокал Ронни запускали с клавишных. И это единственный раз, когда мы использовали фонограмму. Ронни ненавидел всё это. И если бы мы сделали что-то большее, он бы возненавидел ещё больше. Я тоже не считаю это правильным. Особенно если ты исполняешь текст песни. Очень плохо, если ты не можешь спеть её вживую. С таким же успехом можно просто включить запись и изобразить пантомиму. И это был единственный раз, когда мы использовали фонограмму — на песне "I". И вы должны помнить, что это был 2007 или 2009 год. У него начинался рак. Так что он не был Ронни Джеймсом Дио в 1980-х или 1990-х».




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