VINNY APPICE исполнил BLACK SABBATH и DIO



VINNY APPICE на выступлении 23 октября в Bolshoi Pub, Goiânia, Brazil, исполнил ряд классических тем BLACK SABBATH и DIO:



01. Turn Up The Night 04:20

02. The Mob Rules 8:47

03. Children Of The Sea 12:48

04. The Last In Line 20:13

05. The Sign Of The Southern Cross 26:46

06. Computer God 35:47

07. Voodoo 42:48

08. Stand Up And Shout 47:53

09. Holy Diver 53:03

10. War Pigs 59:15

11. Neon Knights 1:09:27

12. Heaven And Hell 1:16:02

13. Caught In The Middle 1:29:49

14. We Rock 1:35:01

15. Rainbow In The Dark 1:42:45











