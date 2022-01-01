Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
*TOMMY LEE на OnlyFans 13
*Новое видео OZZY OSBOURNE 13
*Умер гитарист SOILWORK 11
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
[= ||| все новости группы



*

Appice

*



17 сен 2022 : 		 VINNY APPICE — о непопадании в ЗСРнР

9 дек 2021 : 		 VINNY APPICE: «Во время игры я погружаюсь в песню»

1 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE: «Бонэм говорил мне, что я повлиял на него». Часть 2

1 дек 2020 : 		 Хит ROD STEWART в стиле регги от CARMINE APPICE

14 окт 2020 : 		 CARMINE APPICE: «Бонэм говорил мне, что я повлиял на него»

8 окт 2020 : 		 CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую музыку в общем понимании

14 авг 2020 : 		 CARMINE APPICE переиздал трек “Code 19”, записанный в 1997 году

19 ноя 2019 : 		 Концертное видео CARMINE APPICE 2008

11 дек 2018 : 		 CARMINE APPICE считает, что Зал славы рок-н-ролла должен быть переименован

19 мар 2018 : 		 Видео с текстом от APPICE

25 дек 2017 : 		 Новый альбом APPICE доступен для прослушивания

27 окт 2017 : 		 Новое видео APPICE

25 окт 2017 : 		 Семплы новых песен APPICE

1 окт 2017 : 		 Видео с текстом от CARMINE And VINNY APPICE

6 сен 2017 : 		 Братья APPICE отыграют три шоу

4 авг 2017 : 		 Новый альбом APPICE выйдет осенью

13 май 2017 : 		 CARMINE и VINNY APPICE в APPICE

30 янв 2015 : 		 CARMINE and VINNY APPICE's 'Drum Wars': видео

21 ноя 2014 : 		 CARMINE и VINNY APPICE выпускают CD
| - |

|||| сегодня

VINNY APPICE — о непопадании в ЗСРнР



zoom
VINNY APPICE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему он и Дио не были введены, как участники SABBATH в Зал Славы Рок-н-Ролла в 2006 году:

«Потому что они кучка долбаных м*даков. Я к тому, почему BLACK SABBATH не принимали сколько времени? Они наконец-то попали в него 16 лет назад.

Я был в том зале, и там тоже не было ничего о Ронни. Это же сам Ронни... Да ладно! RAINBOW "Man On The Silver Mountain", "Long Live Rock 'N' Roll". Потом BLACK SABBATH, альбом "Heaven And Hell" и остальные наши альбомы, а потом DIO, и он там только за 12-дюймовый квадратный коврик... Они не упомянули меня. Знаете что? Я был и остаюсь со всеми этими людьми все эти годы. Наверное, это ни на что не влияет».

Когда было замечено, что "Holy Diver" оказал огромное влияние на поколения музыкантов, Vinny добавил:

«Он должен быть там. Он обязательно должен быть в Зале... Я встречаю людей, которые говорят: "О, чувак."'Holy Diver". Dave Grohl был под сильным влиянием этого альбома. Он даже отправился в студию Sound City, чтобы записать альбом NIRVANA, потому что там на стене висел платиновый "Holy Diver", и они сказали: "Вот оно. Мы должны записываться здесь. Этот альбом был записан здесь". Это оказало большое влияние на многих людей».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 69

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом