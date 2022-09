сегодня



VINNY APPICE — о непопадании в ЗСРнР



VINNY APPICE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему он и Дио не были введены, как участники SABBATH в Зал Славы Рок-н-Ролла в 2006 году:



«Потому что они кучка долбаных м*даков. Я к тому, почему BLACK SABBATH не принимали сколько времени? Они наконец-то попали в него 16 лет назад.



Я был в том зале, и там тоже не было ничего о Ронни. Это же сам Ронни... Да ладно! RAINBOW "Man On The Silver Mountain", "Long Live Rock 'N' Roll". Потом BLACK SABBATH, альбом "Heaven And Hell" и остальные наши альбомы, а потом DIO, и он там только за 12-дюймовый квадратный коврик... Они не упомянули меня. Знаете что? Я был и остаюсь со всеми этими людьми все эти годы. Наверное, это ни на что не влияет».



Когда было замечено, что "Holy Diver" оказал огромное влияние на поколения музыкантов, Vinny добавил:



«Он должен быть там. Он обязательно должен быть в Зале... Я встречаю людей, которые говорят: "О, чувак."'Holy Diver". Dave Grohl был под сильным влиянием этого альбома. Он даже отправился в студию Sound City, чтобы записать альбом NIRVANA, потому что там на стене висел платиновый "Holy Diver", и они сказали: "Вот оно. Мы должны записываться здесь. Этот альбом был записан здесь". Это оказало большое влияние на многих людей».







