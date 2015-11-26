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CARMINE APPICE : «Бонэм говорил мне, что я повлиял на него»



CARMINE APPICE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, насколько для него важно сохранение наследия Джона Бонэма:



«Ну для меня всё несколько иначе, потому что это он шёл за мной. [LED ZEPPELIN] играли у нас на разогреве [VANILLA FUDGE], и когда это было, Джон Бонэм сказал мне, что я был одним из тех, кто повлиял на него.



Мне как-то позвонил Steve Smith — ну вы знаете его, он из JOURNEY, — и сказал: "Только что послушал альбом VANILLA FUDGE "Renaissance". Так вот всё, что здесь есть, делал и Джон Бонэм". И я ответил ему: "О, спасибо, Стив, я искренне это ценю!"



Барабанщики — другого поля ягоды: мы все перенимаем что-то друг у друга. Джон Бонэм брал что-то от меня, потому что я был раньше. Он слушал записи VANILLA FUDGE, я слушал Макса Роача и Джо Морелло, я слушал Джинджера Бейкера, слушал тех, слушал этих.



Когда [LED ZEPPELIN] поехали в тур с [VANILLA FUDGE], у него была точно такая же барабанная установка, как и у меня. Я сделал фото его установки, и она был точно такой же, как у меня, где были эти большие бочки. Я начал сотрудничать с Ludwig в 1968 году, и они турили с нами до конца года. Когда он увидел мой набор, у него было 22 барабана. А у меня было 26. У меня были большой том в середине и большой том сбоку, такой большой, толстый барабан. И когда он это увидел, то спросил меня: "Слушай, а ты можешь пробить мне контракт с Ludwig?" Я им позвонил и сказал: "Тут есть молодая команда, которая нас греет, и там играет такой парнишка — Джон Бонэм. Думаю, он станет очень известным". Сейчас бы я сказал, что это тайна пятидесятилетней давности. Так что они дали ему такой же набор, как и мне. И вот у нас на сцене две белоснежных барабанных установки с двойной бочкой, как он хотел. И в 69-м мы провели один тур с двумя установками, которые менялись. И я задаюсь вопросом, насколько это глупо выглядело со стороны, ведь по сути на сцене ничего не менялось. Наверняка зрители задавались вопросом: "Что они делают, зачем они убирают барабаны, а потом по новой их ставят?" Ведь наборы были идентичными. И после того тура Robert и Jimmy сказали ему, что с двумя бочками слишком тяжело: "Убери одну из них". И когда он убрал один, родилась установка LED ZEPPELIN. Вот такая история.



Но такой звук у меня был с самого начала карьеры VANILLA FUDGE. ZEPPELIN работали с теми же инженерами, что и я, как, к примеру, с Энди Джонсом, он был удивительным инженером, который помог разработать такое звучание ударных. Но у Jimmy Page'a было представление о том, каким должен быть звук ударных. Это был по большей части атмосферный звук, использующий пространства больших помещений с несколькими микрофонами вместо одного.



Мой общий звук ударных с первых дней VANILLA FUDGE также базировался на атмосферных комнатных микрофонах. И вот на чём была основа звука Бонзо».

























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