Вокалист LEPROUS представил новое видео



EINAR SOLBERG сообщил о том, что 16 февраля состоится выход нового релиза "The Congregation Acoustic", который будет доступен на виниле, в цифровом варианте и на CD. Фрагмент из этого релиза, "Within My Fence", доступен ниже.







