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LEPROUS начали запись нового альбома



Норвежская группа LEPROUS отправилась в студию для записи своего шестого студийного альбома, выход которого намечен на этот год на InsideOut Music.



Как сказал барабанщик Baard Kolstad, новый альбом будет более экспериментальным, и немного непохожим на типичные работы группы. Он также заявил, что при записи музыканты применили новый подход, а последние сессии записи должны состояться в мае.











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