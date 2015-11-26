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LEPROUS начали запись нового альбома



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Норвежская группа LEPROUS отправилась в студию для записи своего шестого студийного альбома, выход которого намечен на этот год на InsideOut Music.

Как сказал барабанщик Baard Kolstad, новый альбом будет более экспериментальным, и немного непохожим на типичные работы группы. Он также заявил, что при записи музыканты применили новый подход, а последние сессии записи должны состояться в мае.



LEPROUS Begins Recording Sixth Album



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