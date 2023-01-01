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Новости
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 37
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*Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Да мне как-то... на новый сос... 6
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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 37
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 10
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Leprous

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11 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от LEPROUS

13 фев 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпускает сольный альбом

12 дек 2022 : 		 Новый релиз LEPROUS выйдет зимой

29 янв 2022 : 		 Стрим от LEPROUS

1 сен 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

1 авг 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

25 июн 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

9 июн 2021 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

6 дек 2020 : 		 Новое видео LEPROUS

4 июл 2020 : 		 Концертное видео LEPROUS

1 май 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

4 апр 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

7 фев 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

27 окт 2019 : 		 Новая песня LEPROUS

15 окт 2019 : 		 Новая песня LEPROUS

21 сен 2019 : 		 Новое видео LEPROUS

31 авг 2019 : 		 Новое видео LEPROUS

28 авг 2019 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет осенью

3 мар 2019 : 		 LEPROUS начали запись нового альбома

22 фев 2019 : 		 Концертное видео LEPROUS

20 авг 2017 : 		 Новое видео LEPROUS

30 июл 2017 : 		 Новое видео LEPROUS

17 июн 2017 : 		 Новое видео LEPROUS

19 май 2017 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

28 янв 2017 : 		 Концертное видео LEPROUS

1 дек 2016 : 		 Альбомы LEPROUS выйдут на виниле
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|||| сегодня

Демонстрационное видео от LEPROUS



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LEPROUS опубликовали видео, в котором Baard Kolstad демонстрирует исполнение композиции “Have You Ever?”.

LEPROUS Launch вЂњHave You Ever?вЂќ Drum Playthrough Video; Latin American Tour Confirmed




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