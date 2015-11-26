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Leprous

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29 янв 2022 : 		 Стрим от LEPROUS

1 сен 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

1 авг 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

25 июн 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

9 июн 2021 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

6 дек 2020 : 		 Новое видео LEPROUS

4 июл 2020 : 		 Концертное видео LEPROUS

1 май 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

4 апр 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

7 фев 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

27 окт 2019 : 		 Новая песня LEPROUS

15 окт 2019 : 		 Новая песня LEPROUS

21 сен 2019 : 		 Новое видео LEPROUS

31 авг 2019 : 		 Новое видео LEPROUS

28 авг 2019 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет осенью

3 мар 2019 : 		 LEPROUS начали запись нового альбома

22 фев 2019 : 		 Концертное видео LEPROUS

20 авг 2017 : 		 Новое видео LEPROUS

30 июл 2017 : 		 Новое видео LEPROUS

17 июн 2017 : 		 Новое видео LEPROUS

19 май 2017 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

28 янв 2017 : 		 Концертное видео LEPROUS

1 дек 2016 : 		 Альбомы LEPROUS выйдут на виниле

18 ноя 2016 : 		 Концертное видео LEPROUS

29 окт 2016 : 		 Концертное видео LEPROUS

26 сен 2016 : 		 Концертный релиз LEPROUS выйдет осенью
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|||| сегодня

Стрим от LEPROUS



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LEPROUS анонсировали проведение стрима, получившего название "From Early Demos To Aphelion", на 29 января в восемь вечера (не по московскому времени), детали можно найти здесь



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