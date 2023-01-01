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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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Leprous

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11 дек 2023 : 		 Вокалист LEPROUS готовит акустический альбом

16 сен 2023 : 		 Демонстрационное видео LEPROUS

27 июл 2023 : 		 Новое видео от вокалиста LEPROUS

7 июн 2023 : 		 Новое видео от вокалиста LEPROUS

23 май 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпустил клип

19 мар 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпустил клип

11 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от LEPROUS

13 фев 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпускает сольный альбом

12 дек 2022 : 		 Новый релиз LEPROUS выйдет зимой

29 янв 2022 : 		 Стрим от LEPROUS

1 сен 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

1 авг 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

25 июн 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

9 июн 2021 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

6 дек 2020 : 		 Новое видео LEPROUS

4 июл 2020 : 		 Концертное видео LEPROUS

1 май 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

4 апр 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

7 фев 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

27 окт 2019 : 		 Новая песня LEPROUS

15 окт 2019 : 		 Новая песня LEPROUS

21 сен 2019 : 		 Новое видео LEPROUS

31 авг 2019 : 		 Новое видео LEPROUS

28 авг 2019 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет осенью

3 мар 2019 : 		 LEPROUS начали запись нового альбома

22 фев 2019 : 		 Концертное видео LEPROUS
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Вокалист LEPROUS готовит акустический альбом



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EINAR SOLBERG сообщил о том, что 16 февраля состоится выход нового релиза "The Congregation Acoustic", который будет доступен на виниле, в цифровом варианте и на CD.

LEPROUS Frontman EINAR SOLBERG To Release The Congregation Acoustic Album In February 2024; "The Flood" Live Performance Streaming




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