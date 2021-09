сегодня



Новое видео LEPROUS



"Nighttime Disguise", новое видео группы LEPROUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Aphelion", выпущенного 27 августа на InsideOut Music в следующих вариантах:



- Black 2LP+CD - Unlimited

- Ultra Clear 2LP+CD - 500x copies via IOM Webshop & CM Distro

- Bright Gold 2LP+CD - 200x copies via JPC

- Transparent Light Blue 2LP+CD - 200x copies via EMP

- Creamy White 2LP+CD - 400x copies via O-Merch

- Deep Blood Red 2LP+CD - 200x copies via Band



Трек-лист:



"Running Low"

"Out Of Here"

"Silhouette"

"All The Moments"

"Have You Ever?"

"The Silent Revelation"

"The Shadow Side"

"On Hold"

"Castaway Angels"

"Nighttime Disguise"



Bonus tracks:



"A Prophecy To Trust"

"Acquired Taste" (Live 2021)







