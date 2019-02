22 фев 2019



Концертное видео LEPROUS



Видео с выступления LEPROUS на Wacken Open Air летом 2013 года доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Foe"

"The Valley"

"Forced Entry"

"The Cloak"

"Restless"

"Thorn"

"Chronic"

"Waste Of Air"

"Contaminate Me"











