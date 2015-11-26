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Leprous

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22 фев 2019 : 		 Концертное видео LEPROUS

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17 июн 2017 : 		 Новое видео LEPROUS

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2 мар 2016 : 		 LEPROUS снимут DVD в Осло

22 янв 2016 : 		 LEPROUS в "Into The Machine"

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2 май 2015 : 		 Новая песня LEPROUS

7 апр 2015 : 		 Новое видео LEPROUS

27 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LEPROUS

20 фев 2015 : 		 Название нового альбома LEPROUS

19 дек 2014 : 		 Новый альбом LEPROUS в мае

12 авг 2013 : 		 Новый басист LEPROUS

15 май 2013 : 		 Новое видео LEPROUS

18 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома LEPROUS

9 апр 2013 : 		 Новая песня LEPROUS

12 мар 2013 : 		 LEPROUS завершили запись

4 дек 2012 : 		 Бывший вокалист EMPEROR будет сопродюсером новой записи LEPROUS

26 окт 2011 : 		 Новое видео LEPROUS

14 июл 2011 : 		 Новая песня LEPROUS
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Концертное видео LEPROUS



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Видео с выступления LEPROUS на Wacken Open Air летом 2013 года доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Foe"
"The Valley"
"Forced Entry"
"The Cloak"
"Restless"
"Thorn"
"Chronic"
"Waste Of Air"
"Contaminate Me"

LEPROUS Live At Wacken Open Air 2013; HQ Video Of Full Set Streaming




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