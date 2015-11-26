Новый альбом LEPROUS выйдет летом

LEPROUS объявили о том, что их новая работа получила название "Aphelion" и будет выпущена двадцать седьмого августа на InsideOut Music. За сведение отвечал Adam Noble (PLACEBO, BIFFY CLYRO, NOTHING BUT THIEVES), мастеринг выполнил Robin Schmidt (THE 1975, PLACEBO, THE GASLIGHT ANTHEM), а за оформление отвечала Elena Sigida, Первый сингл должен быть представлен 25 июня.
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