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Leprous

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9 июн 2021 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

6 дек 2020 : 		 Новое видео LEPROUS

4 июл 2020 : 		 Концертное видео LEPROUS

1 май 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

4 апр 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

7 фев 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

27 окт 2019 : 		 Новая песня LEPROUS

15 окт 2019 : 		 Новая песня LEPROUS

21 сен 2019 : 		 Новое видео LEPROUS

31 авг 2019 : 		 Новое видео LEPROUS

28 авг 2019 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет осенью

3 мар 2019 : 		 LEPROUS начали запись нового альбома

22 фев 2019 : 		 Концертное видео LEPROUS

20 авг 2017 : 		 Новое видео LEPROUS

30 июл 2017 : 		 Новое видео LEPROUS

17 июн 2017 : 		 Новое видео LEPROUS

19 май 2017 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

28 янв 2017 : 		 Концертное видео LEPROUS

1 дек 2016 : 		 Альбомы LEPROUS выйдут на виниле

18 ноя 2016 : 		 Концертное видео LEPROUS

29 окт 2016 : 		 Концертное видео LEPROUS

26 сен 2016 : 		 Концертный релиз LEPROUS выйдет осенью

2 мар 2016 : 		 LEPROUS снимут DVD в Осло

22 янв 2016 : 		 LEPROUS в "Into The Machine"

3 июл 2015 : 		 Видео с текстом от LEPROUS

2 май 2015 : 		 Новая песня LEPROUS
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Новый альбом LEPROUS выйдет летом



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LEPROUS объявили о том, что их новая работа получила название "Aphelion" и будет выпущена двадцать седьмого августа на InsideOut Music. За сведение отвечал Adam Noble (PLACEBO, BIFFY CLYRO, NOTHING BUT THIEVES), мастеринг выполнил Robin Schmidt (THE 1975, PLACEBO, THE GASLIGHT ANTHEM), а за оформление отвечала Elena Sigida, Первый сингл должен быть представлен 25 июня.

LEPROUS Announces New Studio Album 'Aphelion'




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