Новый альбом LEPROUS выйдет летом



LEPROUS объявили о том, что их новая работа получила название "Aphelion" и будет выпущена двадцать седьмого августа на InsideOut Music. За сведение отвечал Adam Noble (PLACEBO, BIFFY CLYRO, NOTHING BUT THIEVES), мастеринг выполнил Robin Schmidt (THE 1975, PLACEBO, THE GASLIGHT ANTHEM), а за оформление отвечала Elena Sigida, Первый сингл должен быть представлен 25 июня.











