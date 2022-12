сегодня



Новый релиз LEPROUS выйдет зимой



Третьего февраля LEPROUS выпустят туровое издание последнего альбома “Aphelion”, которое будет содержать два бонус-трека и концертный бонус-CD:



01. Running Low

02. Out Of Here

03. Silhouette

04. All The Moments

05. Have You Ever?

06. The Silent Revelation

07. The Shadow Side

08. On Hold

09. Castaway Angels

10. Nighttime Disguise

11. A Prophecy To Trust (bonus track)

12. Acquired Taste (bonus track)



“Live 2022”:



01. Out Of Here (Live At Motocultor 2022)

02. From The Flame (Live At Motocultor 2022)

03. Below (Live At Motocultor 2022)

04. The Price (Live At Motocultor 2022)

05. Nighttime Disguise (Live In Berlin 2022)

06. The Sky Is Red (Live In Berlin 2022) http://www.leprous.net





