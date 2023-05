Вокалист LEPROUS выпустил клип

23 май 2023



¬окалист LEPROUS выпустил клип



"Home" (feat. Ben Levin), новое видео EINAR SOLBERG, доступно ниже. Ётот трек вз€т из дебютного сольного альбома 16, выход которого намечен на второе июн€. ¬ записи материала участвовали Keli Guðjónsson (Agent Fresco) на ударных, Tor Egil Kreken на басу, Raphael Weinroth-Browne (Leprous touring member) на виолончели & Chris Baum (Bent Knee) на скрипке. јльбом будет доступен на CD в диджипаке, Gatefold 180g 2LP + LP-booklet и в цифровом варианте:



"16" (feat. Raphael Weinroth-Browne)

"Remember Me"

"A Beautiful Life"

"Where All The Twigs Broke" (feat. Star Of Ash)

"Metacognitive" (feat. Raphael Weinroth-Browne)

"Home" (feat. Ben Levin)

"Blue Light" (feat. Asger Mygind)

"Grotto" (feat. Magnus Børmark)

"Splitting The Soul" (feat. Ihsahn)

"Over The Top"

"The Glass Is Empty" (feat. Tóti Guðnason)







