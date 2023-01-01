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Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû
Êëàâèøíèê RAMMSTEIN îáâèíÿåòñÿ â ñåêñóàëüíûõ äîìîãàòåëüñòâàõ
54
SIX FEET UNDER ðàáîòàþò íàä óáîéíûìè ïåñíÿìè
36
Óìåðëà Øèíåéä Î'Êîííîð
26
Íîâîå âèäåî PRIMAL FEAR
22
GARY HOLT î SLAYER: «ß ñ÷èòàþ, ÷òî ãðóïïà âñ¸»
19
JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH è DEFTONES — âñå ìû êàê ñë...
12
OZZY OSBOURNE î ñâî¸ì çäîðîâüå: «Ïðîñòî ðàçî÷àðîâàíèå çà ðàç...
12
BLAZE BAYLEY: «Êîíåö áûë áëèçîê»
11
ANNEKE VAN GIERSBERGEN åäåò â òóð ñ MARKO HIETALA
10
ROGER WATERS ïåðåîñìûñëèë "The Dark Side Of The Moon"
10
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
Adult Oriented
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Ambient
Angry
Art
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Êëàâèøíèê RAMMSTEIN îáâèíÿåòñÿ â ñåêñóàëüíûõ äîìîãàòåëüñòâàõ
54
SIX FEET UNDER ðàáîòàþò íàä óáîéíûìè ïåñíÿìè
36
Óìåðëà Øèíåéä Î'Êîííîð
26
Íîâîå âèäåî PRIMAL FEAR
22
GARY HOLT î SLAYER: «ß ñ÷èòàþ, ÷òî ãðóïïà âñ¸»
19
âñå íîâîñòè ãðóïïû
Leprous
Íîðâåãèÿ
Progressive Rock
Progressive Metal
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Myspace:
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Facebook:
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27 èþë 2023
:
Íîâîå âèäåî îò âîêàëèñòà LEPROUS
7 èþí 2023
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Íîâîå âèäåî îò âîêàëèñòà LEPROUS
23 ìàé 2023
:
Âîêàëèñò LEPROUS âûïóñòèë êëèï
19 ìàð 2023
:
Âîêàëèñò LEPROUS âûïóñòèë êëèï
11 ìàð 2023
:
Äåìîíñòðàöèîííîå âèäåî îò LEPROUS
13 ôåâ 2023
:
Âîêàëèñò LEPROUS âûïóñêàåò ñîëüíûé àëüáîì
12 äåê 2022
:
Íîâûé ðåëèç LEPROUS âûéäåò çèìîé
29 ÿíâ 2022
:
Ñòðèì îò LEPROUS
1 ñåí 2021
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Íîâîå âèäåî LEPROUS
1 àâã 2021
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25 èþí 2021
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Íîâîå âèäåî LEPROUS
9 èþí 2021
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Íîâûé àëüáîì LEPROUS âûéäåò ëåòîì
6 äåê 2020
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Íîâîå âèäåî LEPROUS
4 èþë 2020
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Êîíöåðòíîå âèäåî LEPROUS
1 ìàé 2020
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Îáó÷àþùåå âèäåî îò LEPROUS
4 àïð 2020
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7 ôåâ 2020
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27 îêò 2019
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Íîâàÿ ïåñíÿ LEPROUS
15 îêò 2019
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Íîâàÿ ïåñíÿ LEPROUS
21 ñåí 2019
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Íîâîå âèäåî LEPROUS
31 àâã 2019
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Íîâîå âèäåî LEPROUS
28 àâã 2019
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Íîâûé àëüáîì LEPROUS âûéäåò îñåíüþ
3 ìàð 2019
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LEPROUS íà÷àëè çàïèñü íîâîãî àëüáîìà
22 ôåâ 2019
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20 àâã 2017
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Íîâîå âèäåî LEPROUS
30 èþë 2017
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17 èþí 2017
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19 ìàé 2017
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Àëüáîìû LEPROUS âûéäóò íà âèíèëå
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22 ÿíâ 2016
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LEPROUS â "Into The Machine"
3 èþë 2015
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7 àïð 2015
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Íîâûé àëüáîì LEPROUS â ìàå
12 àâã 2013
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Íîâûé áàñèñò LEPROUS
15 ìàé 2013
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4 äåê 2012
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Áûâøèé âîêàëèñò EMPEROR áóäåò ñîïðîäþñåðîì íîâîé çàïèñè LEPROUS
26 îêò 2011
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14 èþë 2011
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30 èþí 2011
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Îáëîæêà íîâîãî àëüáîìà LEPROUS
1 ìàð 2011
:
LEPROUS íà INSIDEOUT MUSIC
5 ôåâ 2011
:
LEPROUS ïèøóò íîâûé àëüáîì
ñåãîäíÿ
Íîâîå âèäåî îò âîêàëèñòà LEPROUS
Âîêàëèñò LEPROUS ïî ñëó÷àþ âûïóñêà ñîëüíîãî àëüáîìà îïóáëèêîâàë âèäåî, â êîòîðîì èñïîëíÿåò ñèíãë "Over The Top".
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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 222
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
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Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò