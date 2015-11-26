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Концертное видео LEPROUS



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Норвежская группа LEPROUS опубликовала концертное видео на песню "The Sky Is Red". Клип был записан 1 марта 2020 года в Лиссабоне, Португалия, на последнем выступлении группы в рамках европейского тура. Трек вошёл в альбом "Pitfalls", выпущенный в прошлом октябре на InsideOutMusic.

Трек-лист:

Below"
"I Lose Hope"
"Observe The Train"
"By My Throne"
"Alleviate"
"At The Bottom"
"Distant Bells"
"Foreigner"
"The Sky Is Red"

LEPROUS Debut вЂњThe Sky Is RedвЂќ Live Video; Band Announce Two Special Live Appearances In Oslo



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