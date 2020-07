сегодня



Концертное видео LEPROUS



Норвежская группа LEPROUS опубликовала концертное видео на песню "The Sky Is Red". Клип был записан 1 марта 2020 года в Лиссабоне, Португалия, на последнем выступлении группы в рамках европейского тура. Трек вошёл в альбом "Pitfalls", выпущенный в прошлом октябре на InsideOutMusic.



Трек-лист:



Below"

"I Lose Hope"

"Observe The Train"

"By My Throne"

"Alleviate"

"At The Bottom"

"Distant Bells"

"Foreigner"

"The Sky Is Red"







