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Новости
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 22
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*AMORPHIS начнут запись в конце года 12
*IHSAHN о поджогах церквей: «Мне очень повезло, что я не был ... 11
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*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 22
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 22
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 16
*NILE готовы к сведению 16
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Leprous

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18 фев 2024 : 		 Вокалист LEPROUS представил новое видео

1 фев 2024 : 		 Вокалист LEPROUS представил новое видео

11 дек 2023 : 		 Вокалист LEPROUS готовит акустический альбом

16 сен 2023 : 		 Демонстрационное видео LEPROUS

27 июл 2023 : 		 Новое видео от вокалиста LEPROUS

7 июн 2023 : 		 Новое видео от вокалиста LEPROUS

23 май 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпустил клип

19 мар 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпустил клип

11 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от LEPROUS

13 фев 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпускает сольный альбом

12 дек 2022 : 		 Новый релиз LEPROUS выйдет зимой

29 янв 2022 : 		 Стрим от LEPROUS

1 сен 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

1 авг 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

25 июн 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

9 июн 2021 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

6 дек 2020 : 		 Новое видео LEPROUS

4 июл 2020 : 		 Концертное видео LEPROUS

1 май 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

4 апр 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

7 фев 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

27 окт 2019 : 		 Новая песня LEPROUS

15 окт 2019 : 		 Новая песня LEPROUS

21 сен 2019 : 		 Новое видео LEPROUS

31 авг 2019 : 		 Новое видео LEPROUS

28 авг 2019 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет осенью
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Вокалист LEPROUS представил новое видео



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16 февраля состоялся выход нового релиза EINAR SOLBERG "The Congregation Acoustic", который доступен на виниле, в цифровом варианте и на CD. Фрагмент из этого релиза, "Red", доступен ниже.

LEPROUS Frontman EINAR SOLBERG Shares вЂњRedвЂќ Video; The Congregation Acoustic Out Now




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