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Вокалист LEPROUS представил новое видео



16 февраля состоялся выход нового релиза EINAR SOLBERG "The Congregation Acoustic", который доступен на виниле, в цифровом варианте и на CD. Фрагмент из этого релиза, "Red", доступен ниже.







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