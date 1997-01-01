BUCKCHERRY приступили к записи нового альбома, получившего название "Warpaint", вместе с продюсером Mike'ом Plotnikoff'ом, который уже работал с командой над альбомом "15". Выход нового альбома намечен на начало следующего года.
Вокалист коллектива, Josh Todd, опубликовал небольшое сообщение на Facebook, в котором сообщил о записи вокала на заглавную композицию.
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