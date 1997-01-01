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*Buckcherry*



27 сен 2018 : 		 BUCKCHERRY приступили к записи

4 сен 2018 : 		 BUCKCHERRY вернули старого продюсера

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30 янв 2016 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

28 янв 2016 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

15 окт 2015 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Сейчас никто не слушает альбомы из 12—15 песен»

25 авг 2015 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

15 авг 2015 : 		 Новый альбом BUCKCHERRY доступен для прослушивания

25 июл 2015 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

3 июн 2015 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

23 апр 2015 : 		 Концертное видео BUCKCHERRY

17 фев 2015 : 		 Новый альбом BUCKCHERRY "готов примерно на 50%"

29 дек 2014 : 		 BUCKCHERRY «веселятся от души» при работе над новыми песнями

2 дек 2014 : 		 BUCKCHERRY записали кавер-версию INXS

18 ноя 2014 : 		 BUCKCHERRY выпустят сборник синглов

5 ноя 2014 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

13 окт 2014 : 		 BUCKCHERRY уже работают над идеями для нового альбома

20 сен 2014 : 		 Гитарист BUCKCHERRY о поступке U2

1 сен 2014 : 		 BUCKCHERRY в акустике

31 авг 2014 : 		 BUCKCHERRY в акустике

20 авг 2014 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

19 авг 2014 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

13 авг 2014 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

6 авг 2014 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

17 июл 2014 : 		 Новый ЕР BUCKCHERRY выйдет в августе

14 июн 2014 : 		 Видео с выступления BUCKCHERRY

8 апр 2014 : 		 BUCKCHERRY исполнили новую песню

11 мар 2014 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

8 ноя 2013 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

23 окт 2013 : 		 Видео с выступления BUCKCHERRY на MONSTERS OF ROCK

1 окт 2013 : 		 Лучшее от BUCKCHERRY

16 авг 2013 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

18 июн 2013 : 		 Видео с текстом от BUCKCHERRY

22 фев 2013 : 		 BUCKCHERRY в акустике

13 фев 2013 : 		 Новый альбом BUCKCHERRY доступен для прослушивания

21 янв 2013 : 		 Бонусы на новом альбоме BUCKCHERRY

16 янв 2013 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

3 янв 2013 : 		 Трек-лист нового альбома BUCKCHERRY

11 дек 2012 : 		 Видео с текстом от BUCKCHERRY

8 дек 2012 : 		 Новый сингл BUCKCHERRY

4 дек 2012 : 		 Новый сингл BUCKCHERRY

31 окт 2012 : 		 Новый альбом BUCKCHERRY выйдет в начале 2013 года

25 апр 2012 : 		 BUCKCHERRY выпустят новый альбом и короткометражку

21 апр 2012 : 		 Семпл нового трека BUCKCHERRY

7 апр 2012 : 		 Новая песня BUCKCHERRY в саундтреке к фильму 'Мстители'

19 май 2011 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

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BUCKCHERRY приступили к записи

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BUCKCHERRY приступили к записи нового альбома, получившего название "Warpaint", вместе с продюсером Mike'ом Plotnikoff'ом, который уже работал с командой над альбомом "15". Выход нового альбома намечен на начало следующего года.

Вокалист коллектива, Josh Todd, опубликовал небольшое сообщение на Facebook, в котором сообщил о записи вокала на заглавную композицию.



BUCKCHERRY Begins Recording 'Warpaint' Album




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