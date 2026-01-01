BUCKCHERRY планируют альбом на 2027 год



Гитарист BUCKCHERRY Stevie Dacanay в недавнем интервью ответил на вопрос о том, работает ли группа над каким-то новым материалом:



«Я думаю, если посмотреть исторически, или, по крайней мере, за последние 10 лет, мы выпустили "Warpaint", а затем, два или два с половиной года спустя, мы выпустили "Hellbound". И таков наш цикл — два с половиной-три года [спустя] выходит новый альбом. Гастроли продлятся полтора года. Затем начинается цикл сочинения, затем запись, а затем мы приступаем к работе над альбомом. Так и повелось с тех пор — мы довольно последовательны. Итак, в конце этого года завершится турне в поддержку нашего последнего альбома. А затем мы отправимся в студию с [автором песен и продюсером] Marti [Frederiksen], начнем писать материал примерно в сентябре-октябре, а затем выпустим новый альбом весной [или] летом [2027 года]».







