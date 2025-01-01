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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 99
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 94
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 43
*BLACK SABBATH репетируют 29
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Buckcherry

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2 июл 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Мне не по нраву пустышки»

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11 июн 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «В наших песнях всегда есть место AC/DC»

5 июн 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Нас не особо затронуло повышение цен на билеты»

20 май 2025 : 		 Гитарист BUCKCHERRY: «Мы были одной из последних, если не последней рок-н-ролльной группой, которая получила двойную платину»

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15 апр 2025 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

19 мар 2025 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 мар 2025 : 		 Гитарист BUCKCHERRY о работе над альбомом

25 фев 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY о новых группах: «Если у вас есть мелодия, вы найдете аудиторию»

21 янв 2025 : 		 Новый альбом BUCKCHERRY выйдет летом

6 дек 2024 : 		 BUCKCHERRY завершили работу над альбомом

20 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY готовят десять песен

18 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают новую музыку весной

12 ноя 2024 : 		 Юбилейная версия альбома BUCKCHERRY выйдет зимой

6 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY приступили к записи

6 авг 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают альбом до лета

29 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Возраст ощущаю, но он не давит»

22 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Ребята из AC/DC оказались простыми и крутыми!»

22 апр 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Я люблю SLIPKNOT!»

5 апр 2024 : 		 BUCKCHERRY отмечают 25-летие дебютного альбома

1 фев 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «На маленьких площадках играть сложнее»

28 ноя 2023 : 		 Так мёртв ли рок? Отвечает вокалист BUCKCHERRY

22 ноя 2023 : 		 Рождественский трек от BUCKCHERRY

13 сен 2023 : 		 Новое видео BUCKCHERRY
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Вокалист BUCKCHERRY: «Мне не по нраву пустышки»



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JOSH TODD в недавнем интервью рассказал о новом альбоме "Roar Like Thunder":

«Да, это мой соревновательный дух. Я хочу быть настолько великим, насколько могу, и насколько это возможно для BUCKCHERRY, и каковы мы есть, и что мы значим. И по сей день я очень увлечен творчеством этой группы, и я по-настоящему забочусь о том, чтобы выпустить качественный альбом.

Некоторое время назад я решил, что не хочу делать ничего более продолжительного, чем 10-песенные альбомы, потому что мне не нужны филлеры и всякая ерунда. Я чувствую, что это идеальная продолжительность. И уже не так много людей слушают всю пластинку целиком. Так что для нас главное — создать альбом, который можно послушать и закончить. И единственным условием этой работы было отсутствие баллад и каверов. Нам просто нужна была качающая пластинка, и я чувствую, что нам это удалось. У нас получилась отличная композиторская химия: я, Stevie [Dacanay; a.k.a. Stevie D., guitar] и [продюсер] Marti Frederiksen. Последние три альбома BUCKCHERRY — [2021 года] «Hellbound», [2023 года] «Vol. 10» и этот — были лучшими, на мой взгляд. Так что да, мы просто наслаждаемся этой атмосферой».




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