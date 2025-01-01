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Вокалист BUCKCHERRY: «Мне не по нраву пустышки»



JOSH TODD в недавнем интервью рассказал о новом альбоме "Roar Like Thunder":



«Да, это мой соревновательный дух. Я хочу быть настолько великим, насколько могу, и насколько это возможно для BUCKCHERRY, и каковы мы есть, и что мы значим. И по сей день я очень увлечен творчеством этой группы, и я по-настоящему забочусь о том, чтобы выпустить качественный альбом.



Некоторое время назад я решил, что не хочу делать ничего более продолжительного, чем 10-песенные альбомы, потому что мне не нужны филлеры и всякая ерунда. Я чувствую, что это идеальная продолжительность. И уже не так много людей слушают всю пластинку целиком. Так что для нас главное — создать альбом, который можно послушать и закончить. И единственным условием этой работы было отсутствие баллад и каверов. Нам просто нужна была качающая пластинка, и я чувствую, что нам это удалось. У нас получилась отличная композиторская химия: я, Stevie [Dacanay; a.k.a. Stevie D., guitar] и [продюсер] Marti Frederiksen. Последние три альбома BUCKCHERRY — [2021 года] «Hellbound», [2023 года] «Vol. 10» и этот — были лучшими, на мой взгляд. Так что да, мы просто наслаждаемся этой атмосферой».







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